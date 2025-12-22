Čas za romantiko se je končal, odstranili bodo 1500 poštnih nabiralnikov

Kdaj ste nazadnje poslali pismo po navadni pošti? Če ste med redkimi, ki še niso povsem podlegli digitalizaciji, morate vedeti, da vaše pismo na Danskem morda ne bo več prišlo do naslovnika. Čas imate še do 30. decembra, takrat bo namreč PostNord dostavil zadnje pismo, s čimer bodo končali več kot 400-letno tradicijo.

PostNord je nastal leta 2009 z združitvijo švedske in danske poštne službe. Že v začetku letošnjega leta so napovedali, da bodo zaradi naraščajoče digitalizacije PostNorda na Danskem ukinili 1500 delovnih mest in odstranili 1500 rdečih poštnih nabiralnikov, je poročal Guardian.

Pri PostNordu so Dansko opisali kot »eno najbolj digitaliziranih držav na svetu«, zato je povpraševanje po pisemskih pošiljkah »drastično upadlo«, medtem ko se spletno nakupovanje še naprej povečuje, in tako se je danska pošta odločila, da se osredotoči na pakete.

Toda tudi odločitev, da ne bodo več dostavljali pisem in da bodo odstranili znamenite poštne nabiralnike, so spremenili v posel. Tako so samo v treh urah prodali tisoč poštnih nabiralnikov, ki so naprodaj po 2000 danskih kron (okoli 270 evrov), če so dobro ohranjeni, in po 1500 kron (200 evrov), če so v malce slabšem stanju. Novih dvesto nabiralnikov bo na voljo spet januarja na posebni dražbi.

Danska poštna služba je dostavljala pisemske pošiljke vse od leta 1624, toda v zadnjih 25 letih je pošiljanje pisem na Danskem močno upadlo, zmanjšalo se je za več kot 90 odstotkov. Za preostale romantike, ki si še želijo poslati pravo pismo, kljub temu še ni vsega konec. To bo mogoče prek komercialne dostavne družbe Dao, a bodo morali pošiljatelji pismo oddati v Daovih trgovinah ali pa doplačati za prevzem na domu.

Pri Dau so prepričani, da bi se pisanje pisem na papirju lahko znova razširilo med mlajšimi. Po njihovi raziskavi pripadniki starostne skupine od 18 do 34 let pošiljajo od dvakrat do trikrat več pisem kot druge starostne skupine. Danski raziskovalec trendov Mads Arlien-Søborg je dejal, da gre za mlade, ki »iščejo protiutež v digitalni prenasičenosti«. Pisanje pisem na papirju je po njegovih besedah »zavestna izbira«.

Po danski zakonodaji sicer mora obstajati možnost pošiljanja pisemskih pošiljk. To pomeni, da bi bila vlada dolžna imenovati nekoga drugega, če bi se nekoč tudi pri Dau odločili, da bodo prenehali dostavljati pisma.

Magnus Restofte, direktor muzeja telekomunikacij in komunikacij v Københavnu, pa je dejal, da bo, če digitalne komunikacije ne bi bilo več mogoče uporabljati, denimo zaradi hekerskih napadov, »precej težko priti nazaj k fizični pošti. Ne moremo se vrniti k temu, kar je bilo prej. Upoštevajte tudi, da smo ena najbolj digitaliziranih držav na svetu.«