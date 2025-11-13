Časa za financiranje Ukrajine vse manj, Slovenija previdna

Evropski uniji se še ni uspelo uskladiti o najprimernejši poti za financiranje Ukrajine. Brez dodatne finančne podpore iz Evrope bi bila državna blagajna v Kijevu sredi obrambe pred rusko agresijo že v nekaj mesecih prazna. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v govoru v evropskem parlamentu državam članicam nalila čistega vina.

Če ne bo sprejeto načrtovano 140-milijardno »reparacijsko posojilo« na podlagi zadržanega ruskega državnega premoženja, bosta na voljo le še dve manj ugodni možnosti

Slovenija je po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča pripravljena zagotoviti »nacionalne garancije«. Mehanizem za reparacijsko posojilo po njegovih besedah ne bi smel biti obravnavan kot zaplemba. Slovenija je še posebej previdna zaradi farmacevtske družbe Krka, ki ima pomemben položaj v Rusiji.