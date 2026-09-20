CDU si ne more privoščiti padca požarnega zidu

Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) je na volitvah v Saški - Anhaltu dobila skoraj 44 odstotkov glasov, pred današnjimi volitvami v Mecklenburgu - Predpomorjanskem pa so ji ankete pripisovale 38 odstotkov. Formalna prepoved sodelovanja na zvezni ravni vladajoče Krščanskodemokratske unije (CDU) z AfD še velja, toda predvsem na vzhodu države narašča pritisk za bolj pragmatičen odnos.

Nemški politologinji Ursula Münch in Anna-Sophie Heinze za Delo opozarjata, da bi dokončno zrušenje požarnega zidu CDU lahko zelo drago stalo, od izgube volivcev do hudih notranjih sporov in celo odcepitev