»Če bo karantena trajala dlje, ne bomo preživeli«

Šola prek televizije

Večja urbana središča v Kazahstanu so podobno opustela kot mesta po Evropi. FOTO: Reuters



Izredni vpoklic kot večstransko zdravilo

Korona in peta kolona



Da je v času pandemije nevarno nasprotovati vladnim ukrepom, so v zadnjih dnevih ugotovili madžarski in ruski oblastniki, ki so za tovrstno dejavnost uvedli zaporne kazni. Predsednik Azerbajdžana Ilham Alijev je pred tremi tedni v nagovoru državljanov ob praznovanju »perzijskega novega leta« opozoril, da bo morda v času pandemije treba uvesti izredne razmere, med katerimi bo »izolacija predstavnikov pete kolone zgodovinska nujnost«. Po njegovih besedah hočejo izdajalci, ki so plačani iz tujine, zlorabiti paniko med ljudmi, zanetiti upor in uničiti Azerbajdžan. V tej državi z 10 milijoni prebivalcev so doslej odkrili 584 okuženih, umrlo je pet obolelih.

Medtem ko je bila na Zahodu zadnje dneve medijska zgodba, koliko je Washington plačal za humanitarno pomoč, ki mu jo je letalsko poslala Moskva, so se v državah, ki so bile z Rusijo nekoč skupaj v Sovjetski zvezi, zdaj pa so z njo združene v Evrazijski ekonomski uniji (EEU), spraševali, zakaj je Moskva s to pošiljko prekršila pravkar podpisan sporazum, da članice EEU – poleg Rusije še Armenija, Belorusija, Kazahstan in Kirgizija – v času pandemije začasno ne smejo izvažati respiratorjev in zaščitne opreme v tretje države.Moskva je v zadnjih tednih priskočila na pomoč skoraj vsem nekdanjim sovjetskim republikam z izjemo baltskih držav, Gruzije in Ukrajine, v okolico je poslala več deset tisoč priborov za testiranje. Večje težave s prevozom v te države so imeli njihovi državljani, ki so na začasnem delu v Rusiji, saj so Rusi zaprli ves letalski promet, na letališčih je ostalo na tisoče delovnih migrantov iz srednje Azije.Te regije se je novi koronavirus doslej le dotaknil, v Turkmenistanu, ki ne slovi po svobodi obveščanja, pa so oblasti zatrdile, da še niso odkrili nobene okužbe. Vendar tudi prebivalci te države, kjer sta v zadnjem času večja tako cena kot pomanjkanje hrane, že čutijo resne posledice boja proti novemu koronavirusu. »Če bo karantena trajala dlje kot en mesec, ne bo preživelo ne prebivalstvo ne država,« je na posebnem zasedanju kirgiškega parlamenta opozoril poslanecV Kirgiziji, ki ima okoli 6,3 milijona prebivalcev, so do nedelje odkrili 147 okuženih, doslej sta umrla dva obolela. Zaradi izrednih razmer, omejenega gibanja in policijske ure sta življenje in delo zamrla. Prepovedali so izvoz hrane, najrevnejšim deli hrano država, otroci pa bodo od jutri »hodili v šolo« pred male zaslone, ker bo državna televizija začela predvajati osnovnošolski pouk. Dolgo tako ne bo šlo, je prepričan Sulajmanov. »Enostavno nimamo sredstev za to. Vlada ne bo mogla vseh prehranjevati. Vsem ljudem smo vzeli službo. Seveda lahko zdržijo kak mesec. Imajo sosede, imajo sorodnike. Kaj pa potem?« je poslanec vprašal kolege.V sosednjem »velikanu« Kazahstanu, ki je po površini deveta največja država na svetu, so med okoli 18,5 milijona prebivalcev doslej odkrili 569 okuženih, šest ni preživelo bližnjega srečanja z novim koronavirusom. Vsaj v večjih urbanih središčih je podobno opustelo kot po večini evropskih mest, ker so nekaj mest osamili, je veliko tam zaposlenih, a bivajočih zunaj mesta, ostalo brez dela. Da bi vlada zagotovila prepoved nenujnega gibanja na prostem, je izredno vpoklicala vojaške obveznike do 60. leta.Zaposlenim bo v času »ohranjanja zdravja prebivalstva« osebni dohodek plačevala država, doslej brezposelni vojaki bodo dobili nekaj manj kot 100 dolarjev plače. To je odlična zamisel, je ugotovil eden od članov upravnega odbora investicijske družbe Halyk Finance. »S tem bomo zagotovili delo in podporo mladim brezposelnim in hkrati zmanjšali možnost protestov,« je zapisal na facebooku.