Če bo šlo slabo, bodo Britanci krivili Bruselj

Jona Wortha so v New York Timesu opisali kot človeka, ki poskuša narediti brexit smiseln. FOTO: osebni arhiv



Bruselj – Zabo jutrišnja izvedba brexita prelomnica v odnosih Združenega kraljestva. Kot analitik, konzultant ali gostujoči predavatelj na College of Europe v Bruggeju se je v zadnjih letih dan in noč ukvarjal s (stran)potmi britanske ločitve.Narisal je več ducatov zapletenih scenarijev smeri razvoja brexita s puščicami in vzročno-posledičnimi povezavami pred vsako od kopice odločitev. V New York Timesu so ga predstavili kot človeka, ki poskuša narediti brexit smiseln. O sebi pravi, da je državljan EU z britanskim potnim listom. Živi v Berlinu, veliko deluje v Bruslju. Je član nemških Zelenih in čaka na nemško državljanstvo.Prva odločitev bo, ali Združeno kraljestvo hoče hiter ali dober sporazum. EU je z državami članicami razmeroma varna ne glede na razvoj brexita. Premier Boris Johnson želi, da bi bila Velika Britanija povsem zunaj do konca leta, brez podaljšanja tranzicije za leto ali dve. To bo pomenilo, da bo EU iz predala potegnila predlog sporazuma in ga ponudila Londonu. Če ga Združeno kraljestvo ne bo želelo sprejeti in bo hotelo obravnavati vsa zapletena vprašanja, denimo različnih industrij ali carinskega nadzora, bo potrebovalo več časa kot enajst mesecev.Kratkoročno, do poletja, bodo stvari potekale po sistemu vrtenja v krogu. EU bo nekaj ponudila in London bo zavrnil. Velika Britanija še vedno nima jasne ideje, kaj sploh hoče in kaj bi lahko dobila. Ve le, česa noče. Srednjeročno bi uresničevanje Johnsonove želje, da cilj doseže konec leta 2020, najbrž vodilo v tesne odnose Združenega kraljestvo z Unijo. To želi EU. Če bo trajalo dlje in bo Johnson videl, da potrebuje več časa za zapletene pogovore, bodo pogajanja daljša, trajala bodo verjetno do leta 2022. To bo vodilo k bolj oddaljenim odnosom z EU. Tak scenarij se mi zdi verjetnejši. Johnson bo ugotovil, da ni dobro vsega končati do konca tega leta. Podaljšanje tranzicije se zdi verjetnejše.Znano je, da bodo velike težave nastale na področju avtomobilske in letalske industrije. Na obeh so se že obrnili na ministra za finance Sajida Javida, a odgovora niso dobili. Vprašanja zadevajo postopke odobritve in varnostne standarde v letalstvu. Veliko težav bo v dveh panogah, v katerih volijo konservativce – v kmetijstvu in ribištvu. Vprašanja se bodo nanašala na pravice državljanov na obeh straneh. Velika težava bo denar, saj Združeno kraljestvo še ne bo povsem odšlo in bo moralo še nekaj vplačevati v proračun EU po letu 2020.V Združenem kraljestvu je nekaj zagovornikov Evrope, ki mislijo, da bo v desetih letih Velika Britanija spet trkala na vrata z željo, da se vrne. S tem se ne strinjam. Če bo vse šlo narobe, Britanci ne bodo razmislili in se iz tega učili, temveč bodo krivili EU, ker da jim je ponudila slab sporazum. Zelo dvomim, da se bodo iz procesa česa naučili.Veliki Britaniji mora biti jasno, kakšna država želi biti, kako deluje njen demokratični sistem, kako bo državo obdržala skupaj [Škotska]. Velika Britanija nima težav le z EU. Ne vidi niti svoje svetovne ali sosedske vloge. Pojavljajo se napetosti z ZDA. Verjetno bo lahko uredila odnose z EU šele, ko bo vprašanja rešila in si odgovorila, kako vidi sama sebe. To je odvisno tudi od razpleta prihodnjih volitev. Lahko zmagajo konservativci in državo še bolj oddaljijo od EU. Lahko pa pride do oživitve laburistov ali liberalcev, ki bi Veliko Britanijo spet usmerili proti EU, ker gospodarski rezultati ne bodo najboljši.Argument zagovornikov brexita je [bil], da Velika Britanija lahko trgovino, ki jo bo izgubila z EU, nadomesti z ZDA. Če podrobnosti tega pogledamo gospodarsko in geopolitično, argument ne zdrži presoje. A zagovorniki brexita ga ves čas po referendumu ponavljajo. Mislijo, da bodo naši prijatelji v ZDA opravili dobro delo in nam pomagali. Dokazov, da bi bili pripravljeni to narediti, ni. Morda bi bilo laže, če bi na predsedniških volitvah zmagal demokrat. Britanski politiki ne razumejo, da ZDA niso na strani Združenega kraljestva. V prihodnjih šestih do dvanajstih mesecih se bodo zgodila velika presenečenja. Res ne poznam nobenega razloga, zakaj bi Donald Trump obravnaval Veliko Britanijo prijazneje.