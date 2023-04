Če Dodik hoče tenis, Dodik dobi tenis

V nadaljevanju preberite:

Novak Đoković, trenutno najboljši teniški igralec na svetu, bo glavna atrakcija enotedenskega turnirja Srpska Open, ki se bo jutri začel v Banjaluki. Teniško areno s 6000 sedeži je srbska entiteta Bosne in Hercegovine Republika Srbska zgradila v rekordnih petih mesecih, gradili so tako hitro, da so gradbeno dovoljenje dobili šele po dveh mesecih del, športnega parka pa še zdaj ni v prostorskih načrtih.