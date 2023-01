Tretje države in podjetja evropskim poslancem plačujejo potovanja

V nadaljevanjju preberite:

Po izbruhu velike korupcifjske afere v evropskem parlamentu prihajajo na dan tudi druga ravnanja, ki sicer še niso onkraj meje dovoljenega, a so vsaj etično sporna, denimo potovanje evropskega poslanca s Češke Tomáša Zdechovskega na Maldive na stroške gostiteljev. Evropski poslanci morajo po pravilih takšna potovanja, ki jih plača tretja stran, razkriti in objaviti na spletni strani evropskega parlamenta.

Od osmih slovenskih poslancev sta takšne poti objavila le Franc Bogovič in Romana Tomc (oba EPP). Bogovič je bil septembra skupaj z nemškim kolegom Enginom Eroglujem v Azerbajdžanu, nočitve pa mu je plačal tamkajšnji režim. Četudi naj bi obisk potekal v okviru parlamentarne skupine za podeželje, niti v njenem vodstvu niso bili vsi seznanjen z njim. Zato je poslanec iz Zelenih Niklas Nienaß protestno odstopil iz vodstva in skupine. Romani Tomc so med obiskom v Izraelu plačali štiri nočitve.