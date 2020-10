FOTO:Če imaš voljo, boš skoraj zagotovo napredoval

Laura Krivec je uspešna na enem od najbolj tekmovalnih področij na svetu – ameriškem finančništvu. Pred dvema letoma se je iz Londona preselila v Philadelphio, kjer je na prestižni poslovni šoli The Wharton School of the University of Pennsylvania vpisala program MBA (Master of Business Administration). Aprila je po rigoroznem zaposlitvenem procesu dobila službo v New Yorku, in sicer pri skladu Z Capital Group.»Zadolžena sem za odnose z vlagatelji, s katerimi sem po telefonu nenehno v stiku. Pogovarjamo se o njihovem pogledu na trenutne razmere na trgu, zaupajo mi svoje skrbi in pričakovanja. Poskušam pridobiti nove vlagatelje, ...