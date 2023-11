»Če na Zemlji danes obstaja pekel, se imenuje severna Gaza«

V nadaljevanju preberite:

Izraelske sile so na območju Gaze s tanki in kopenskimi enotami obkolile šest bolnišnic, med drugim tudi največjo, Al Šifo, pred katero se je »na varno« zateklo okoli 80.000 ljudi. Spopadi med izraelsko vojsko in Hamasom okoli mesta Gaza se iz ure v uro stopnjujejo, prav nič pa ne kaže, da bi kljub naznakam, da je Izrael za prebivalce Gaze za štiri ure na dan pripravljen omogočiti humanitarni koridor, lahko kmalu prišlo do vsaj humanitarne prekinitve ognja. Nasprotno.

Po podatkih Združenih narodov, ki so v petih tednih brutalnega izraelskega odgovora na Hamasova grozodejstva na območju izgubili sto svojih zaposlenih, največ v kateri koli vojni doslej, je bilo zaradi nenehnega bombardiranja, raketiranja in topniškega obstreljevanja v palestinskih enklavi porušenih ali poškodovanih že petdeset odstotkov vseh poslopij.