FOTO:Če nam gre tako na živce, zakaj ga potem uporabljamo?

Nastanitev rezerviram prek airbnbja, letim nizkocenovno, prevažam se z uberjem. Drobnim pridobitvam življenja v informacijski dobi se težko uprem, saj prihranijo veliko kokosovih orehov. Ko se logiram v svoj airbnbjev račun, si hitro osvežim spomin. Pred šestimi leti sem ga prvič uporabila za pot v Rim, nato v naslednjih letih še v London, Talin, München in Berlin. Vmes se mi je njegova uporaba po nekaj mešano slabih izkušnjah in prebranih člankih o pasteh gentrifikacije uprla. A lani me je možnost prihranka nekaj kokosovih orehov očitno spet premamila – prek te platforme sem se nastanila v Miamiju, Orlandu, Vancouvru in ...