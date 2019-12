Če ne boste pridni, ne bo kitajskega trga

Ko bodo danes nagrado Saharova za svobodo misli izročili hčeri letošnjega nagrajenca Ilhama Tohtija, bo to še eno opozorilo, da je treba v dialogu s Kitajsko glasneje govoriti o človekovih pravicah. Petdesetletni profesor ekonomije, Ujgur in aktivist za boljši položaj svojega naroda znotraj LR Kitajske prestaja dosmrtno zaporno kazen.Njegov »zločin« je zapisano in izgovorjeno kritiziranje kitajske politike do Ujgurov v avtonomni pokrajini Xinjiang. Obsojen je bil zaradi zagovarjanja separatističnega gibanja in spodbujanja nasilja. Ničesar od tega ni nikoli ne izgovoril ne zapisal. Edino, kar je storil, je bilo to, da ni hotel ...