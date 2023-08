Če ni pravih avtoritet, ni niti dobre demokracije

V nadaljevanju preberite:

Kljub številnim aferam, obtožbam in obsodbam je nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy politična figura, ki ji mediji jedo z roke. Te dni so ga spet polni, kajti 68-letni konservativni politik je napisal novo knjigo, že tretjo v štirih letih, ki bo pod naslovom Le Temps des combats (Čas bojev), uradno v torek, izšla pri založbi Fayard. Avtor analizira bitke, ki jih je bíl na domačem terenu in globalno, ter prilaga bogat fotografski material.