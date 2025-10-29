»Če bo Putin izstrelil raketo na Bruselj, bomo Moskvo izbrisali z zemljevida«

Belgijski obrambni minister Theo Francken je v intervjuju za belgijski časnik De Morgen poslal nedvoumno sporočilo Moskvi o morebitnem napadu na evropska mesta. Opozoril je, da bi vsak ruski udar imel »hude posledice«, napad na Bruselj pa bi pomenil napad »v srce Nata« in bi izzval uničujoč odziv. Kljub tej odločni drži je minister pozval Evropo, naj ne podcenjuje ruskih vojaških zmogljivosti in naj pospeši lastno oboroževanje.

»Če bo [ruski predsednik Vladimir] Putin izstrelil raketo na Bruselj, bomo Moskvo izbrisali z zemljevida,« je dejal Francken v intervjuju, objavljenem 26. oktobra. S tem je poudaril zavezanost kolektivni obrambi v Natu. Francken ne verjame, da bi si Putin upal izstreliti manevrirno raketo na Belgijo, a je hkrati posvaril pred podcenjevanjem ruske vojaške moči.

»Rusi so povečali svoje [vojaške] zmogljivosti. Njihovo vojno gospodarstvo proizvede štirikrat več streliva kot celoten Nato skupaj,« je opozoril Francken in dodal, da lahko Moskva z istim denarjem kupi »veliko več« kot zahodne države.

Belgijski obrambni minister Theo Francken je poslal nedvoumno sporočilo Moskvi. FOTO: Tom Little/Reuters

Poudaril je tudi ruski operativni doseg, od Čečenije do Sirije in Afrike, ter izpostavil pomanjkljivosti Evrope: pomanjkanje centraliziranega poveljstva in zmožnosti takojšnje projekcije sile. Razen »nekaj enot Eurocorpsa v Strasbourgu« naj bi bilo po njegovem malo sil, ki bi jih bilo mogoče v kratkem času poslati v boj.

Minister je pohvalil ukrajinski odpor kot dejavnik, ki zavira ruske ambicije. Kar zadeva možnosti za mir, je dejal, da ne vidi »realne poti«, dokler poskuša Putin izkoriščati evropsko šibkost. Zato je pozval k hitrejšemu oboroževanju v Evropi in krepitvi gospodarskega pritiska na Moskvo.

»Rusijo moramo poskusiti zlomiti gospodarsko. To pomeni razširiti gospodarske sankcije in presušiti njihove prihodke od nafte in zemeljskega plina, ker je to motor njihovega vojnega gospodarstva. V zadnjih mesecih je Ukrajina z globokimi udari zadela približno četrtino ruskih rafinerij,« je dejal Francken za De Morgen.

Francken ne verjame, da bi si Putin upal izstreliti manevrirno raketo na Belgijo. FOTO: Yves Herman/Reuters

Francken je posvaril tudi pred tako imenovanimi grožnjami s »sivo cono«, ki ne pomenijo neposredne invazije, a bi lahko vključevale spodbujanje nemirov med rusko govorečimi manjšinami v državah Nata. »Preden se zaveš, so priključili del Estonije,« je bil slikovit. Na neposredno vprašanje, ali se boji, da bi Putin kdaj izstrelil nejedrsko raketo na Bruselj, je odgovoril: »Ne, ker bi to zadelo srce Nata, in takrat bi Moskvo zravnali z zemljo.«

O zanesljivosti ZDA kot zaveznic je Francken menil, da so evropski dvomi o ameriški zavezanosti pod predsednikom Donaldom Trumpom pretirani. »Predsodkov o ameriški vladi je v Evropi tako veliko. Neverjetno ... Dobesedno je rekel, da bodo ZDA še naprej stoodstotno podpirale zaveznice v Natu,« je dejal.

Evropske voditelje je pozval, naj sprejmejo politične in finančne posledice oboroževanja Ukrajine, saj bo sicer vojna izčrpavanja po njegovem šla na roko Moskvi. »Hitreje ko se bomo oborožili, manjše bodo njegove možnosti za osvojitev Ukrajine,« je zaključil za belgijski časnik.

Francken je menil, da so evropski dvomi o ameriški zavezanosti pod predsednikom Donaldom Trumpom pretirani. FOTO: Jim Watson/AFP

Večja pozornost zaradi preletov brezpilotnikov

Francknove izjave prihajajo v času večje napetosti in pozornosti na varnost v Evropi. Danes je minister sporočil, da so belgijske oblasti uvedle preiskavo zaradi dveh ločenih primerov zaznanih brezpilotnih letalnikov nad vojaško bazo v mestu Marche-en-Famenne na jugovzhodu države, je poročala tiskovna agencija Reuters.

Stražarji naj bi v nedeljo in torek opazili več brezpilotnikov, ki so leteli nad ključnimi deli baze. Vir blizu preiskavi je za Reuters povedal, da se je opazovanje zgodilo ponoči (v soboto naj bi opazili pet brezpilotnikov, v torek dva), zato ni bilo mogoče identificirati tipa naprav. »To ni bilo delo amaterjev, temveč izkušenih pilotov brezpilotnih letalnikov,« je Francken zapisal na omrežju X.

To je že drugi podoben primer v Belgiji v manj kot mesecu dni. Države Nata so v zadnjih tednih v stanju visoke pripravljenosti zaradi številnih zaznanih brezpilotnikov in drugih zračnih vdorov, tudi nad še eno belgijsko vojaško bazo, na letališčih v Københavnu in Münchnu ter v baltski regiji, so dodali za Reuters.

Danes je minister sporočil, da so belgijske oblasti uvedle preiskavo zaradi zaznanih brezpilotnikov. Fotografija je simbolična. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Litva je v nedeljo zaprla letališče v Vilni in mejne prehode z Belorusijo, potem ko je v njen zračni prostor vstopilo več predmetov, verjetno helijevih balonov.