»Če se bo Rusija odločila za mobilizacijo, bo ta videti drugače kot leta 2022«

Rusija bi lahko vsaj še nekaj časa nadaljevala vojno v Ukrajini brez novega velikega vala mobilizacije, vendar bo njena sposobnost nadomeščanja izgub s pogodbenimi vojaki vse bolj na preizkušnji. Moskva po oceni Olega Ignatova, analitika iz mislišča Crisis Group, izvaja svojevrsten vojaški eksperiment, saj tako obsežne vojne doslej še ni vodila predvsem z ljudmi, ki so se prostovoljno odločili za odhod na fronto.

»Rusija še ni vodila tako obsežne vojne zgolj s prostovoljci,« je Ignatov opozoril za Delo. Dalj ko bo konflikt trajal, večja bo verjetnost, da bo Kremelj posegel po določeni obliki mobilizacije. Toda razmere na bojišču za zdaj ne kažejo, da bi bil tak korak neizogiben že letos.