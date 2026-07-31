Če se izraelska vojska umakne, je Hamas pripravljen položiti orožje

Ameriški predsednik Donald Trump je prek Odbora za mir, ki ga je ustanovil pred devetimi meseci, sporočil, da je v pogajanjih s Hamasom nastopil prelomni trenutek. Palestinsko gibanje, ki je nadzor nad območjem Gaze prevzelo pred devetnajstimi leti, je namreč privolilo v razorožitev – ta je bila sicer tudi predvidena v drugi fazi mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom, ki pa ga je izraelska vojska izkoristila za širjenje okupacije in nadaljevanje genocida. Kako in pod kakšnimi pogoji naj bi potekala razorožitev Hamasa? Načrt razorožitve – enako velja tudi za drugo fazo mirovnega načrta – je za zdaj v celoti teoretičen. Vodstvo Hamasa je včeraj sporočilo, da je pripravljeno svoje orožje predati Nacionalnemu komiteju za upravljanje Gaze, palestinskemu tehnokratskemu telesu, ki je bilo ...