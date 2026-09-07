Če se širitev EU ustavi, lahko navdušenje Balkana usahne

Skupni imenovalec glavnih sporočil razpravljavcev na Blejskem strateškem forumu o širitvi EU na Zahodni Balkan je bil optimizem. Vesko Garčević, nekdanji črnogorski diplomat in profesor mednarodnih odnosov na Univerzi v Bostonu, opozarja, da je vsem jasno, da je širitev EU na Balkan nujna. Manj jasno pa je, koliko so odločevalci​ kljub temu zavedanju pripravljeni za to storiti. Morebitni propad projekta širitve bi bil kot glasba za ušesa skrajnežev, ki so v regiji vse glasnejši. Za Evropo bi bila to še ena velika težava, svari Garčević. Črna gora, ki skupaj z Albanijo velja za najuspešnejšo med balkanskimi kandidatkami za članstvo v Evropski uniji, je odprla vseh 33 pogajalskih poglavij in jih 16 začasno zaprla. Medtem ko svet Evropske unije oblikuje pristopno pogodbo in evropska komisija ...