Če se širitev EU ustavi, lahko navdušenje Balkana usahne

Da bi se pri evropski integraciji Balkana ognili slabemu koncu, bo morala Unija pokazati več odločnosti pri svojem ravnanju.
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Srbski predsednik Aleksandar Vučiċ s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom evropskega sveta Antoniem Costo decembra lani v Bruslju
Foto Simon Wohlfahrt/AFP
Skupni imenovalec glavnih sporočil razpravljavcev na Blejskem strateškem forumu o širitvi EU na Zahodni Balkan je bil optimizem. Vesko Garčević, nekdanji črnogorski diplomat in profesor mednarodnih odnosov na Univerzi v Bostonu, opozarja, da je vsem jasno, da je širitev EU na Balkan nujna.
Manj jasno pa je, koliko so odločevalci kljub temu zavedanju pripravljeni za to storiti. Morebitni propad projekta širitve bi bil kot glasba za ušesa skrajnežev, ki so v regiji vse glasnejši. Za Evropo bi bila to še ena velika težava, svari Garčević.
Črna gora, ki skupaj z Albanijo velja za najuspešnejšo med balkanskimi kandidatkami za članstvo v Evropski uniji, je odprla vseh 33 pogajalskih poglavij in jih 16 začasno zaprla.
Medtem ko svet Evropske unije oblikuje pristopno pogodbo in evropska komisija ...
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