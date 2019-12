Čečenski voditelj nad spletne obrekovalce

»Tiste, ki žalijo prek spleta, tiste, ki vnašajo razdor med ljudi z obrekovanjem in prerekanjem, je treba ustaviti. Če jih ne bomo pobili, pozaprli in prestrašili, ne bomo prišli nikamor,« je pred kratkim ministrom svoje republiške vlade dejal 43-letni čečenski voditelj Ramzan Kadirov. Po njegovih besedah je treba te spletne komentatorje izslediti s pomočjo policije, tajnih služb, študentskih organizacij in regionalnih voditeljev.



Kadirov, ki je pred 12 leti prevzel vodenje nekoč nemirne separatistične republike na severnem Kavkazu, slovi po javnih grožnjah drugače mislečim. »Če boš žalil mojo kri, mojo raso, moje ljudstvo, ti bomo polomili prste in iztrgali jezik,« je junija zapisal na instagramu.

Velikanski vpliv na diasporo

A to, da svoje obljube tudi uresniči, zvesti zaveznik Kremlja vztrajno zanika. Za netradicionalno spolno usmerjene je izjavil, da niso ljudje, vendar obtožbe, da so v njegovi republiki v zadnjih dveh letih in pol zaprli in mučili več kot sto moških, ki so jih osumili istospolnih povezav, odločno zavrača.



Za politika, ki je javno grozil s smrtjo tudi kasneje ubitemu opozicijskemu politiku Borisu Nemcovu, pravijo tudi, da ima velikanski vpliv in nadzor nad številčno čečensko diasporo, ne le na Bližnjem vzhodu, ampak tudi v zahodni Evropi, kjer živi okoli 200.000 Čečenov. »Za nadzor uporablja korenček in palico,« je za spletišče Asia Times dejal profesor Pavel Luzin z univerze v Permu.