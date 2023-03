Čedalje več represije in nasilja

V nadaljevanju preberite:

Francoski socialni boj se nadaljuje, čeprav je precej upehan. Danes so množice že desetič preplavile ulice po državi, odločene, da bodo s protesti in stavko prisilile oblasti k umiku pokojninske reforme. A če je merilo uspešnosti število protestnikov, uporniška vnema pojenja: sindikalisti iz CGT so v glavnem mestu našteli okoli 450.000 demonstrantov, kar je skoraj polovico manj kot prejšnji četrtek.