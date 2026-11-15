Čehi množično na ulicah: Roke stran od medijev!

Več deset tisoč ljudi je danes v Pragi protestiralo proti načrtom vlade češkega premierja Andreja Babiša za ukinitev prispevkov in prenos financiranja javnih medijev na državni proračun. Kritiki opozarjajo, da bi takšen korak ogrozil neodvisnost in finančno vzdržnost javnih medijskih hiš.

Udeleženci so se odzvali na poziv organizacije Milijon trenutkov za demokracijo in se zbrali v parku Letna v češki prestolnici. Po ocenah organizatorjev se je zbralo od 200.000 do 250.000 ljudi, poroča češka tiskovna agencija ČTK. Protestniki so nosili transparente z gesli kot Roke stran od medijev in Svoboda ni samoumevna.

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Lokalne oblasti ocenjujejo, da bi se lahko zbralo več sto tisoč udeležencev, medtem ko so ljudje v velikem številu prihajali na protestni shod. Ta poteka le nekaj dni pred praznikom 17. novembra, ko Čehi obeležujejo obletnico žametne revolucije iz leta 1989 - dogodka, ki je privedel do padca komunistične oblasti.

Vladajoča koalicija pod vodstvom Babiša podpira zakonodajni predlog za ukinitev mesečnega prispevka za javno radiotelevizijo, s čimer bi ta postala odvisna od financiranja iz državnega proračuna.

Predlog zakona je oktobra prestal prvo obravnavo v spodnjem domu parlamenta. FOTO: Eva Korinkova/Reuters

Predlagane spremembe bi prinesle tudi znatno zmanjšanje sredstev, in sicer za več kot 15 odstotkov. Kritiki svarijo, da bi neposredno financiranje iz državnega proračuna lahko povečalo odvisnost televizije in radia od vlade ter ogrozilo njuno uredniško neodvisnost. Babiš in njegova vlada medtem obtožbe zavračata in zagotavljata, da sprememba financiranja ne bo vplivala na poročanje ali programske vsebine.

O ukinitvi prispevkov in finančnih rezih je vlada odločala že junija. Predlog zakona je oktobra prestal prvo obravnavo v spodnjem domu parlamenta. Po obravnavi na pristojnih parlamentarnih odborih ga bo moral potrditi še zgornji dom parlamenta.