Cena dizla prvič v zgodovini presegla šest dolarjev za galono

Povprečna cena dizla v ZDA je po zadnjih podatkih ameriškega avtomobilskega kluba AAA dosegla 6,06 dolarja za galono (3,79 litra), kar je osem centov več kot pred tednom dni. Že prejšnji petek je cena presegla prejšnji rekord, 5,82 dolarja iz junija 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino.

Cena dizla se je od začetka vojne z Iranom povečala za več kot 55 odstotkov in raste hitreje od bencina, ki se je podražil za približno 40 odstotkov. Po analizi podatkov AAA gre za rekordno hitro letno zvišanje cene dizla.

Prvi razlog je, da se je cena nafte zaradi dolgotrajne vojne z Iranom ponovno povzpela nad sto dolarjev za sod, drugi pa, da na svetu ni dovolj rafinerijskih zmogljivosti, da bi to nafto predelale v gorivo.

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Rafinerije na Bližnjem vzhodu in v Rusiji so poškodovane. Rusija, ki je ena največjih svetovnih izvoznic dizla, je zaradi pomanjkanja goriva doma omejila izvoz. Tudi Kitajska je omejila izvoz, saj želi preprečiti pomanjkanje doma.

»Rafinerije že proizvajajo največ dizla, kolikor ga lahko. Iz sistema ga preprosto ne moremo dobiti več,« je dejal eden od analitikov. Ko se gorivo podraži, je največ pozornosti običajno deležen bencin. V ZDA je namreč le približno tri odstotke osebnih avtomobilov na dizel. Toda dizel poganja skoraj vse drugo, tovornjake, traktorje, tovorne vlake, ladje in gradbeno mehanizacijo.

Skoraj vsi težki tovornjaki in tovorni vlaki uporabljajo dizel. Z njimi se prevaža tako rekoč vse blago, enako pa velja za kmetijstvo. Z začetkom jesenske žetve je to eno ključnih goriv za kmetijsko mehanizacijo. Višji stroški goriva zato lahko pomenijo tudi dražjo hrano.

Dizel je poleg tega tako rekoč enak kurilnemu olju, s katerim se ogreva približno pet milijonov ameriških gospodinjstev. Višje cene zato prizadenejo tudi stroške ogrevanja.

Kaj pa Evropa?

Reuters je ta teden poročal, da naj bi svetovna ponudba dizla ostala zelo omejena tudi skozi zimo. Vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu sta prizadeli rafinerije v Rusiji in na Bližnjem vzhodu, po ocenah predstavnikov industrije pa manjka približno štiri milijone sodov na dan.

To je za Evropo pomembno iz več razlogov. Rusija je bila pred vojno eden najpomembnejših dobaviteljev dizla za evropski trg. Rusija je konec avgusta ponovno podaljšala prepoved izvoza dizla do 30. septembra, pri čemer so njene rafinerije dodatno prizadete zaradi ukrajinskih napadov.

Prvi razlog je, da se je cena nafte zaradi dolgotrajne vojne z Iranom ponovno povzpela nad sto dolarjev za sod, drugi pa, da na svetu ni dovolj rafinerijskih zmogljivosti, da bi to nafto predelale v gorivo. FOTO: Črt Piksi

Hkrati je evropski trg pod pritiskom zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu in motenj prometa skozi Hormuško ožino.

Evropska marža pri proizvodnji dizla je v začetku septembra dosegla rekordne ravni. Marža na območju Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen je 1. septembra dosegla približno 98 dolarjev za sod, septembrsko povprečje pa je bilo bistveno nad avgustovskim. To pomeni, da se evropski trg ne sooča samo z dražjo surovo nafto, temveč z zelo dragim in omejenim dizlom.

Po zadnjih podatkih evropske komisije, objavljenih 10. septembra, se cene goriv v EU še naprej tedensko spremljajo v vseh 27 državah. Po podatkih za teden 7. septembra je bila povprečna cena dizla v EU približno 2,03 evra za liter, razlike med državami pa so velike.

Slovenska vlada je 7. septembra objavila nove cene, ki veljajo od 8. do 14. septembra. Cena dizla se je zvišala z 1,811 na 1,939 evra za liter, kar je približno 7,1-odstotna podražitev v enem tednu. Od začetka julija se je uradno regulirana cena dizla pri nas povečala za približno 21 odstotkov.