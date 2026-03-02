Cena plina v Evropi skočila za 48, cena nafte za 10 odstotkov

QatarEnergy je po vojaških napadih ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) v največjem izvoznem obratu na svetu, kar je sprožilo sunkovit odziv energetskih trgov. Po podatkih analitične hiše Icis so evropske cene plina od petka zrasle za 48 odstotkov, medtem ko je promet tankerjev skozi Hormuško ožino praktično zastal.

Referenčna cena na nizozemskem vozlišču TTF (Title Transfer Facility) za april 2026 je bila v ponedeljek zjutraj po oceni Icisa 13,94 dolarja za milijon britanskih toplotnih enot (MMBtu), kar je 26 odstotkov več kot ob prejšnjem zaprtju trgovanja. Po potrditvi ustavitve proizvodnje pa je cena v volatilnem trgovanju zrasla še za približno petino.