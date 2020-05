Cena scenarija brez dogovora se zdi vse nižja

Po skoraj dveh mesecih relativnega zatišja je brexit znova v središču pozornosti politikov in opazovalcev na obeh straneh Rokavskega preliva. Ključni vzrok za to je iztekanje časa za podaljšanje prehodnega obdobja in čedalje večja prepričanost uradnega Londona, da v pogajanjih o prihodnjih odnosih z Evropsko unijo ne more več ničesar izgubiti.Konec prihodnjega meseca se bo iztekel rok za podaljšanje enajstmesečnega prehodnega obdobja, ki je skladno z ločitvenim sporazumom začelo veljati po uradnem izstopu Združenega kraljestva iz EU 31. januarja. Še pred tem se bosta na posebnem vrhu obe strani morali odločiti, ali bosta ...