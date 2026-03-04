Cene energentov višje, inflacija tudi, BDP pa pada

Vojaške napetosti med Združenimi državami Amerike, Izraelom in Iranom vse močneje pritiskajo na svetovne energetske in tudi druge trge, ugotavljajo v analitski družbi Coface. Čeprav za zdaj še ni prišlo do večjih motenj v dobavnih verigah, tveganja, povezana s plovbo skozi Hormuško ožino, ob nadaljevanju konflikta predstavljajo resno grožnjo svetovnemu gospodarstvu. Svetovni BDP bi lahko padel za pol odstotka.

Približno 20 odstotkov svetovne porabe nafte prehaja skozi Hormuško ožino. Cena soda nafte Brent bi v primeru dolgotrajnejših motenj v dobavi in širitve konflikta dosegla 147 dolarjev, zdaj je na 80 dolarjih. To ni zelo visoka cena v primerjavi s preteklimi leti. Verjetno trgovci domevajo, da se bo konflikt kmalu umiril, meni Ruben Nizard iz Cofacea. Ob odprtju trgovanja v ponedeljek zjutraj je cena nafte Brent sicer poskočila za več kot 10 odstotkov, kar odraža predvsem skok geopolitične premije tveganja, ne pa še konkretnih motenj v dobavi.