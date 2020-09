Center za begunce in migrante na Lezbosu v plamenih

Begunci in migranti so po izbruhu požara zapustili center. FOTO: Manolis Lagoutaris/AFP

Največji grški center za begunce in migrante Moria na otoku Lezbos je bil v jutranjih urah v plamenih, potem ko je po navedbah gasilcev ponoči v njem izbruhnilo več manjših požarov. Velik del prebivalcev centra, ki skupno gosti okrog 12.700 ljudi, so evakuirali.Požari so se razširili znotraj centra in onkraj glavnega poslopja, kjer v nasadu oljk mnogi spijo v šotorih. Število nastanjenih v centru namreč za štirikrat presega nastanitvene kapacitete.Glede na navedbe lokalnih gasilcev požar, ki ga krepi močan veter, ni zahteval smrtnih žrtev, je pa nekaj lažje poškodovanih, ki imajo zaradi dima težave z dihanjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njen fotograf navaja, da so se številni prosilci za azil peš odpravili proti bližnjemu mestu Mitilena, a so jih na cesti ustavila policijska vozila.Glede na navedbe lokalnih virov je v Morii zagorelo več kot 3000 šotorov, bivalnih kontejnerjev, upravna stavba in zdravstvena postaja. Po poročanju grške tiskovne agencije ANA so se požari zanetili po uporu nekaterih prebivalcev centra, ki bi po okužbi z novim koronavirusom ali bližnjim stikom z okuženim morali v samoizolacijo. Prejšnji teden so v centru potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom, zaradi česar so pristojne službe za osebo odredile 14-dnevno karanteno. Odtlej so po približno 2000 testih okužbo potrdili pri 35 ljudeh. Odredili so jim izolacijo in jih prepeljali drugam.