Cepivo za strateško partnerstvo

»Kitajska in Rusija sta enotni kot gora in njuno prijateljstvo je večno,« je dejal kitajski zunanji minister Wang Yi, ko je bil prejšnji teden na sestanku zunanjih ministrov držav Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Moskvi.Kot enega od predlogov za krepitev sodelovanja je Wang med srečanjem z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom poudaril komplementarnost obeh sil na področju znanstvenih in tehnoloških inovacij. Ker sta se strinjala, da sta njuni državi »ključna stabilizatorja na sedanjem mednarodnem prizorišču«, sta se dogovorila tudi o tem, da bosta državi »podprli mednarodno protipandemično sodelovanje« ...