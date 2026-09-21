Cerkev sv. Cirila: sto deset let slovenskega središča na Manhattnu

»Zadnje čase se mi zdi, da smo Slovenci zgradili preveč cerkva,« se je ob 110-letnici slovenske cerkve v New Yorku pošalil njen frančiškanski pater Krizolog. Cerkev sv. Cirila na St. Marks Placeu je bila polna. Stari in novi priseljenci obujajo nekoč bogato slovensko življenje na spodnjem Manhattnu.

»Zelo sem vesel, da vidimo, da smo še živi,« je ob navzočnosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, ministrice za Slovence po svetu Suzane Lep Šimenko, veleposlanika v Washingtonu Iztoka Mirošiča in številnih Slovencev je dejal Krizolog Martin Cimerman, že desetletja eden od glavnih predstavnikov slovenskega življenja v New Yorku. Govorniki so poudarili nov val priseljevanja mladih, izobraženih in ambicioznih Slovencev, ki prihajajo ne le v New York, temveč v ZDA nasploh.