    Svet

    Volitve na Češkem: Vračanje Babiša bi lahko spremenilo odnos do EU in Ukrajine

    Češka danes in jutri voli nov parlament. V ospredju je Andrej Babiš, čigar vrnitev bi lahko preoblikovala odnos Prage do EU in Ukrajine.
    Glede na ankete ima največ možnosti za zmago desno populistično gibanje ANO nekdanjega premiera Andreja Babiša (2017–2021). FOTO: Michal Cizek/AFP
    Galerija
    Glede na ankete ima največ možnosti za zmago desno populistično gibanje ANO nekdanjega premiera Andreja Babiša (2017–2021). FOTO: Michal Cizek/AFP
    STA
    3. 10. 2025 | 06:47
    3. 10. 2025 | 08:54
    2:20
    A+A-

    Na Češkem danes in v soboto potekajo parlamentarne volitve, na katerih se bo za 200 poslanskih sedežev potegovalo 26 strank in zavezništev. Glede na ankete ima največ možnosti za zmago desno populistično gibanje ANO nekdanjega premiera Andreja Babiša (2017–2021). Njegova vrnitev bi lahko vplivala na češko politiko do Evropske unije in vojne v Ukrajini.

    Volitve na Češkem tradicionalno potekajo dva dni. Volišča so odprta danes od 14. do 22. ure, v soboto pa od 8. do 14. ure. Prvi izidi bodo znani nekaj ur po zaprtju volišč.

    Čeprav se na volitve podaja 26 političnih subjektov, jih ima po ocenah analitikov le sedem realne možnosti preseči petodstotni prag. Gibanje ANO vodi s 30 do 33 odstotki glasov, kar je več kot deset odstotkov prednosti pred vladajočo koalicijo Skupaj premiera Petra Fiale.

    Če bo Babiš zmagal, bo moral verjetno poiskati vsaj enega koalicijskega partnerja. Najpogosteje se omenjata populistična Stranka neposredne demokracije (SPD) in konservativni Motoristi, ki letos prvič nastopajo na parlamentarnih volitvah.

    Zbližanje z Orbánom

    Po poročanju portala Politico bi Babiševa vrnitev pomenila, da bi se Češka na ravni EU približala madžarskemu premieru Viktorju Orbánu in slovaškemu premieru Robertu Ficu, znanima po prijateljskih odnosih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Gibanje ANO sicer zavrača obtožbe o proruski usmerjenosti.

    Analitiki so pred volitvami opozorili na vpliv proruske propagande in dezinformacij. Predsednik države Petr Pavel je pri tem strankam sporočil, da v vlado ne bo imenoval politikov, ki bi zagovarjali izstop Češke iz Nata ali EU.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Češke predsedniške volitve

    Zmaga za bolj umirjenega in državniškega kandidata

    Novi voditelj države je svojo preudarnost in odločnost dokazal že med vojno v Bosni.
    Boris Čibej 29. 1. 2023 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Češka

    Na čeških predsedniških volitvah zmagal Petr Pavel

    Upokojeni general je prozahodno usmerjen in ima podporo desnosredinske vlade. Podpira vojaško pomoč Ukrajini, Čehom pa je obljubil vzpostavitev reda v državi.
    28. 1. 2023 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Češke predsedniške volitve

    Spopad med generalom in milijarderjem

    V drugi krog sta se prebila nekdanji premier in nekdanji poveljnik generalštaba.
    Boris Čibej 15. 1. 2023 | 20:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Češke predsedniške volitve

    Temne sence preteklosti obeh favoritov

    V drugi krog se bosta najbrž prebila kandidata, ki jima očitajo tesno sodelovanje s tajnimi službami prejšnjega socialističnega režima
    Boris Čibej 12. 1. 2023 | 18:18
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vrh EU

    Obramba pred ruskimi droni je trčila v prvi zid

    Evropa v težjem varnostnem položaju vse bolj vidi Ukrajino kot prvo linijo svoje obrambe.
    Peter Žerjavič 1. 10. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
