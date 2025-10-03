Volitve na Češkem: Vračanje Babiša bi lahko spremenilo odnos do EU in Ukrajine

Na Češkem danes in v soboto potekajo parlamentarne volitve, na katerih se bo za 200 poslanskih sedežev potegovalo 26 strank in zavezništev. Glede na ankete ima največ možnosti za zmago desno populistično gibanje ANO nekdanjega premiera Andreja Babiša (2017–2021). Njegova vrnitev bi lahko vplivala na češko politiko do Evropske unije in vojne v Ukrajini.

Volitve na Češkem tradicionalno potekajo dva dni. Volišča so odprta danes od 14. do 22. ure, v soboto pa od 8. do 14. ure. Prvi izidi bodo znani nekaj ur po zaprtju volišč.

Čeprav se na volitve podaja 26 političnih subjektov, jih ima po ocenah analitikov le sedem realne možnosti preseči petodstotni prag. Gibanje ANO vodi s 30 do 33 odstotki glasov, kar je več kot deset odstotkov prednosti pred vladajočo koalicijo Skupaj premiera Petra Fiale.

Če bo Babiš zmagal, bo moral verjetno poiskati vsaj enega koalicijskega partnerja. Najpogosteje se omenjata populistična Stranka neposredne demokracije (SPD) in konservativni Motoristi, ki letos prvič nastopajo na parlamentarnih volitvah.

Zbližanje z Orbánom

Po poročanju portala Politico bi Babiševa vrnitev pomenila, da bi se Češka na ravni EU približala madžarskemu premieru Viktorju Orbánu in slovaškemu premieru Robertu Ficu, znanima po prijateljskih odnosih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Gibanje ANO sicer zavrača obtožbe o proruski usmerjenosti.

Analitiki so pred volitvami opozorili na vpliv proruske propagande in dezinformacij. Predsednik države Petr Pavel je pri tem strankam sporočil, da v vlado ne bo imenoval politikov, ki bi zagovarjali izstop Češke iz Nata ali EU.