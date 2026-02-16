V več kot 400 krajih na Češkem so potekali protesti v podporo predsedniku

V več kot 400 krajih na Češkem so v nedeljo potekali protesti v podporo predsedniku Petru Pavlu. K protestom je ob sporu med predsednikom države in desničarsko populistično vlado premierja Andreja Babiša pozvala državljanska pobuda Milijon trenutkov za demokracijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Brnu, drugem največjem mestu na Češkem, se je po poročanju češke tiskovne agencije CTK v nedeljo zbralo med 8000 in 10.000 ljudi. V nekaterih manjših krajih se jih je medtem zbralo le nekaj sto.

»Sram me je sedanje vlade«

Fotografije in videoposnetki shodov v mestih, kot sta Ostrava in Pardubice, prikazujejo protestnike, ki so nosili fotografije predsednika Pavla, transparente s prečrtanimi fotografijami ministrov in slogani, kot sta »Podpiram predsednika« in »Sram me je sedanje vlade«.

Andrej Babiš. FOTO: Eva Korinkova/Reuters

rganizatorji za 21. marec v Pragi načrtujejo nov množični shod s sloganom »Ne bomo pustili, da nam ukradejo prihodnost«.

Spor med predsednikom in vlado se stopnjuje, potem ko je Pavel konec januarja dejal, da ga je zunanji minister Petr Macinka, ki vodi koalicijsko stranko Motoristi, poskušal izsiljevati. Evroskeptični Motoristi zahtevajo mesto v kabinetu za svojega častnega predsednika Filipa Tureka, vendar je Pavel njegovo imenovanje zavrnil zaradi preteklih rasističnih in seksističnih izjav. Proti Tureku sicer poteka preiskava zaradi obtožb o posilstvu in nasilju v družini.

Vladna koalicija, ki jo vodi desničarska populistična stranka ANO premierja Andreja Babiša, v spodnjem domu skupaj z Motoristi in skrajno desno stranko Svoboda in neposredna demokracija zaseda 108 od 200 sedežev.