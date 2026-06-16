Vas na Češkem pretresla tragedija pri Splitu: med štirimi žrtvami trije domačini

Po tragični nesreči v Splitskih vratih se je vas Bolatice v češki regiji Opava zavila v žalost. V nesreči so namreč umrli štirje češki državljani, med njimi so bili trije prebivalci te vasi, poroča češka Nova TV.

Novica o smrti domačinov je močno pretresla lokalno skupnost. Na občinski stavbi so v znak žalovanja izobesili črno zastavo, prebivalci pa se pokojnih spominjajo z lepimi besedami. »Bila sta najina znanca. Srečala sva se na različnih dogodkih,« je za Novo TV povedal župan Bolatic Herbert Pavera. Dodal je, da je eden od umrlih v preteklosti domnevno prebolel levkemijo. »Zelo mi je žal za njihove družine, otroke in vnuke, ki svojih staršev ali starih staršev ne bodo nikoli več videli,« je dejal.

Po potrditvi identitete žrtev so družbena omrežja preplavili odzivi pretresenih prebivalcev, poroča Jutarnji list. »Vsi, ki smo v nedeljo popoldne slišali žalostno novico, ji sprva nismo verjeli oziroma nismo hoteli verjeti. Žal je potrjena,« je zapisal eden od domačinov. Preminuli par je za seboj pustil dve hčerki in vnuka. Tretja žrtev tragedije je bil 67-letni veterinar, poroča 24sata.

Nesreča se je zgodila v nedeljo zjutraj v ožini Splitska vrata, ko je jadrnica z osmimi češkimi člani posadke trčila v potniški katamaran, na katerem je bilo 125 ljudi. Štirje člani posadke jadrnice so bili po trčenju rešeni iz morja, štirje pa so umrli.

Nesreča se je zgodila v približno 700 metrov široki ožini med otokoma Brač in Šolta, skozi katero poteka intenziven pomorski promet proti Splitu in otokom srednje Dalmacije.

»Tam je veliko čolnov, tako motornih kot jadrnic in velikih trajektov. Tako da je tam malo kaotično,« je območje opisal jadralec Viktor Grossmann.

Okoliščine trčenja za zdaj ostajajo nepojasnjene. Pristaniška uprava vzroka nesreče še ni sporočila. Po navedbah čeških medijev bo v preiskavi ključno vprašanje, katero plovilo je imelo prednost, kar je odvisno od vrste plovila ter načina njegovega pogona.