Ceuta je bila še eno opozorilo Evropi

Notranji ministri EU so na današnjem videozasedanju pohvalili hitre in učinkovite ukrepe španskih organov v odzivu na razmere v Ceuti. Enotno so izrazili močno solidarnost s Španijo. V sporočilu, ki ga je objavil svet EU, tako ni omenjenih kritik zadnjih dni, denimo glede španske regularizacije statusa migrantov kot dejavnika potega.

»Zunanje meje EU so naša skupna odgovornost, migracije pa zahtevajo enoten evropski odziv,« je ocenil irski minister za notranje zadeve Jim O'Callaghan. Dublin je v drugi polovici leta za krmilom sveta EU.

Zadnje informacije španskih organov in evropske komisije po navedbah sveta EU kažejo, da je bila velika večina oseb, ki so nezakonito prečkale mejo, vrnjenih in da ni bilo nadaljnjega premikanja proti celinski Španiji ali v druge države članice.

Države članice so na zasedanju izmenjale mnenja o pomenu zaščite zunanjih meja EU. Soglasne so o nujnosti neprekinjenega boja proti mrežam tihotapcev migrantov, okrepitvi vračanj, utrditvi zunanjih meja EU, vzpostavitvi tesnih partnerstev s tretjimi državami in izboljšanju predvidevanja dogodkov.

Za boljše obveščevalno delo

Zavzeli so se za izboljšanje skupnega zavedanja o razmerah. K temu bi pripomogel »nadaljnji razvoj sistemov zgodnjega opozarjanja, kot sta zbiranje obveščevalnih podatkov pred mejo in spremljanje družbenih medijev«.

Poudarili so tudi pomen sodelovanja s tretjimi državami in nadaljnjega razvijanja partnerstev, ki ustvarjajo ustrezne priložnosti za ljudi v njihovih matičnih državah ter krepijo upravljanje migracij.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je po izbruhu krize kritizirala Španijo. FOTO: Yves Herman/Reuters

Ocenili so, da bi bilo mogoče komunikacijo v kriznih trenutkih dodatno okrepiti s pravočasnim usklajevanjem. Predvsem v boju proti zlonamernim zunanjim akterjem, ki se ukvarjajo z manipulacijo informacij in vmešavanjem iz tujine, bi morala biti ta bolj usklajena.

»Dramatični prizori premagajo najboljšo statistiko«

Evropski komisar za notranje zadeve Magnus Brunner je po zasedanju opozoril na pozitivna gibanja v zadnjem obdobju. Tako se je število nedovoljenih vstopov v dveh letih znižalo za 55 odstotkov. Posledično je tudi manj prošenj za azil, denimo v Nemčiji za več kot tretjino manj.

»Dogodki iz Ceute kažejo, da dramatični prizori premagajo najboljšo statistiko,« je zatrdil komisar iz Avstrije. V njegovih očeh je bilo dogajanje preizkušnja za odpornost Evrope in varnost zunanje meje. Eden od naukov je, da moramo v celoti izvajati nova azilna pravila EU, vključno s hitrim vračanjem.