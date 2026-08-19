Ceuta preizkuša schengen in azilni pakt

Dramatično dogajanje v Ceuti konec julija odpira številna vprašanja o migracijski in azilni politiki Evropske unije. To je še posebno občutljivo, ker je vdor več kot 70.000 migrantov povzročil napetosti v odnosih med državami članicami, predvsem med Italijo in Španijo.

V Bruslju so lahko zadovoljni z napovedmi oblasti v Madridu, da bodo vzpostavljene sprejemne zmogljivosti za izboljšanje humanitarnega položaja migrantov in da nihče ne bo premeščen v celinsko Španijo. To bi namreč pomenilo, da bi lažje odšli v druge dele schengenskega območja.