Charile Kirk že mučenik desnice

ZDA je pretresla še ena morilska tragedija, povezana s političnim nasiljem in razlikami pri razumevanju spornih vprašanj razklane ameriške družbe. Po sredinem atentatu na znanega ameriškega konservativnega vplivneža Charlieja Kirka med razpravo na univerzi v Utahu so v bližnjem gozdu našli lovsko puško z neporabljenimi naboji, po poročanju ameriških medijev domnevno popisanimi s »transspolnimi in protifašističnimi« sporočili.

FBI išče mlajšega moškega v domoljubnem puloverju. FOTO: Utah Department Of Public Safety Via Reuters

Zvezni preiskovalni urad FBI je javnosti posredoval tudi fotografijo domnevnega morilca, ki se je najprej zlil s študentskim poslušalstvom govora Charlieja Kirka, saj naj bi bil podobne starosti kot drugi v množici. Kirk, 31-letni oče dveh otrok, je podlegel strelu v grlo, tik pred smrtjo pa je odgovarjal na vprašanje o transspolnih množičnih morilcih. Domnevni osumljenec je mlajši moški v črnem puloverju z ameriško zastavo, orlom in domoljubnim napisom »dežela svobodnih, dom pogumnih.«

Kirk je z organizacijo Turning Point USA v zadnjem desetletju razprave na ameriških univerzah spremenil v sto milijonov dolarjev vredno industrijo razširjanja konservativnih mnenj. Z mobilizacijo mladih volivcev je odločilno pomagal tudi pri lanski zmagi republikanca Donalda Trumpa na predsedniških volitvah.

Mesto zločina na univerzi Utah Valley v Oremu. FOTO: Cheney Orr/ Reuters

Ta je že napovedal odločen obračun z »radikalnimi levimi skupinami«, ki po njegovem prepričanju spodbujajo nasilje proti konservativnim političnim in drugim osebnostim z njim vred. Trump se je lani poleti izognil smrti pod strelom dvajsetletnega Thomasa Matthewa Crooksa. Včeraj se je med obeleževanjem obletnice terorističnih napadov na New York in Washington leta 2001 spomnil tudi preminulega Charlieja Kirka in ga razglasil za »velikana svoje generacije in šampiona svobode«.

V ZDA so bolj kot v številnih drugih državah prisotne vse vrste nasilja. Število umorov s strelnim orožjem je v minulih letih nekoliko upadlo, predlanskim pa je bilo skoraj 18.000 žrtev. V državi, ki se ponaša z ustavno pravico do nošnje orožja, so padli pod streli tudi štirje predsedniki – Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley in John F. Kennedy.

Vendar tudi to ni vsa resnica, tista, ki bi morala priti na plan, bo s smrtjo 31-letnega Kirka morda še bolj zakopana pod predsodki in iluzijami. Tudi političnimi in ideološkimi. Voditelj konservativnega gibanja za ameriške študente Turning Point USA je bil eden od najpomembnejših ljudi v ozadju lanske zmage sedanjega republikanskega predsednika, ki ga je lani poleti poskušal pokončati atentator v pensilvanskem Butlerju in jeseni še eden na floridskem igrišču za golf. Brez velikih gospodarskih, priseljenskih in drugih napak prejšnje demokratske administracije pa Trumpu ne bi omogočilo zmage niti deset Charliejev Kirkov.

Predsednik Donald Trump s prvo damo Melanio med obeleževanjem obletnice terorističnih napadov z 11. septembra 2001. Foto: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

Zaradi političnih idej ubijajo tudi desno usmerjeni kriminalci. Toda smrt očeta dveh majhnih otrok je še posebej prelomna, ker je bil goreči zagovornik nenasilnih besednih spopadov. Tudi v Utahu je nastopal z geslom Prepričajte me, da nimam prav. Spornih vprašanj v sodobnih ZDA in drugih demokratičnih državah po svetu ne primanjkuje, Charlie Kirk pa je bil na najbolj razgretem križišču teh. Veliko njegovih idej je za številne Američane nesprejemljivih, vendar je vprašanje, ali je moral zaradi tega umreti. Ubili so ga pred 7000 študenti in drugimi, ki so prišli poslušat drugačne ideje od običajnih na ameriških univerzah ali so polemizirali z njimi.

Charlie Kirk je med prvimi prepoznal jezo mladih moških zaradi leve ideologije raznolikosti, pravičnosti in vključevanja ​(DEI) ter jo usmeril v množično politično akcijo. Nasprotoval je tudi vse bolj spornim ukrepom v času pandemije covida-19, Bidnovemu blagoslovu za dvajset milijonov prišlekov z vsega sveta, pravici do splava, ki je bila zanj umor, in posebnim pravicam za skupnost LGBT+. Kritiziral je celo zakon o državljanskih pravicah iz leta 1964, ki je po njegovem ustvaril velikansko birokracijo ​idej, nasprotnih zamislim ustanovnih očetov o ameriški družbi. Ti so v ustavo zapisali, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki.

Prvi ubiti ameriški predsednik Abraham Lincoln. Foto: Reuters. Foto

Trumpov dober prijatelj se je zavzemal tudi za pravico do nošenja orožja, judovsko-krščanske vrednote in ameriško domoljubje, celo nacionalizem, čeprav je sčasoma razvil tudi svoja stališča. Na začetku je celo nasprotoval Trumpu, na koncu pa ostro kritiziral Nato in hvalil Rusijo. Ta resda ni nikoli napadla ZDA, je pa sosednjo Ukrajino. Na koncu je tudi Kirk žaloval zaradi nesmiselne smrti mlade ukrajinske begunke na vlaku v Severni Karolini pod nožem duševno bolnega moškega.

Posledice čutijo tudi ameriške zaveznice

Morilec iz Utaha je zadal usodni udarec moči pogovora v globoko razklanih ZDA, v katerih je veliko nerešenih vprašanj, ki jih Američani ne bi smeli pomesti pod preprogo. Do konca Delove redakcije še ni znano, od kod prihaja in kaj so bili njegovi motivi, morilec ukrajinske begunke Irine Zarucke pa prihaja iz sedemodstotne populacije mladih temnopoltih moških, ki zakrivijo več kot polovico ameriških umorov. Zaradi razpada temnopolte družine, ki ga je povzročilo tudi preveč sociale, so ameriške ulice pogosto nevarnejše od svetovnih front.

Posledice že čutijo ameriške zaveznice. Poleg propada ameriškega delavskega razreda zaradi zadnje globalizacije so tudi nevarna ameriška mesta razlog, da ZDA pod Trumpom niso več tako zelo pripravljene igrati vloge zahodne velesile. Zdaj se je bati še upada robustne razprave, ki bi edina lahko pomagala pri teh dilemah. Ameriški nacionalist in prepričani zagovornik krščansko-judovske civilizacije Charlie Kirk je imel močna, nepopustljiva prepričanja. Strel v grlo pa ni odvzel diha le njemu, ampak vsej veliki, težki, a nujni ameriški razpravi.

Protestnik s sliko Luigija Mangioneja, osumljenca za umor predsednika uprave zdravstvene zavarovalnice United Healthcare CEO Briana Thompsona. Foto: Timothy A. Clary/Afp

Mnogi Američani so že doslej odkrito slavili smrti nasprotnikov, kot se je pokazalo zlasti po umoru izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona na newyorški ulici decembra lani. Sedemindvajsetletni morilec Luigi Mangione je za ene junak boja proti kapitalu. Levica s prstom kaže na desne nasilneže, med njimi na tiste, ki so med potrjevanjem zmage demokrata Joeja Bidna vdrli v ameriški kongres. Tudi razprava o tem pa še ni končana, jo bodo Američani skupaj z drugimi znali miroljubno nadaljevati?