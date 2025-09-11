  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Charile Kirk že mučenik desnice

    FBI objavila posnetke osumljenca in domnevne puške – Trump za umor obtožil radikalno levico.
    Pokojni konservativni vplivnež Charlie Kirk. 
    Galerija
    Pokojni konservativni vplivnež Charlie Kirk. 
    Barbara Kramžar
    11. 9. 2025 | 19:14
    11. 9. 2025 | 19:31
    7:06
    A+A-

    ZDA je pretresla še ena morilska tragedija, povezana s političnim nasiljem in razlikami pri razumevanju spornih vprašanj razklane ameriške družbe. Po sredinem atentatu na znanega ameriškega konservativnega vplivneža Charlieja Kirka med razpravo na univerzi v Utahu so v bližnjem gozdu našli lovsko puško z neporabljenimi naboji, po poročanju ameriških medijev domnevno popisanimi s »transspolnimi in protifašističnimi« sporočili.

    FBI išče mlajšega moškega v domoljubnem puloverju. FOTO: Utah Department Of Public Safety Via Reuters
    FBI išče mlajšega moškega v domoljubnem puloverju. FOTO: Utah Department Of Public Safety Via Reuters

    Zvezni preiskovalni urad FBI je javnosti posredoval tudi fotografijo domnevnega morilca, ki se je najprej zlil s študentskim poslušalstvom govora Charlieja Kirka, saj naj bi bil podobne starosti kot drugi v množici. Kirk, 31-letni oče dveh otrok, je podlegel strelu v grlo, tik pred smrtjo pa je odgovarjal na vprašanje o transspolnih množičnih morilcih. Domnevni osumljenec je mlajši moški v črnem puloverju z ameriško zastavo, orlom in domoljubnim napisom »dežela svobodnih, dom pogumnih.«

    Kirk je z organizacijo Turning Point USA v zadnjem desetletju razprave na ameriških univerzah spremenil v sto milijonov dolarjev vredno industrijo razširjanja konservativnih mnenj. Z mobilizacijo mladih volivcev je odločilno pomagal tudi pri lanski zmagi republikanca Donalda Trumpa na predsedniških volitvah.

    Mesto zločina na univerzi Utah Valley v Oremu. FOTO: Cheney Orr/ Reuters
    Mesto zločina na univerzi Utah Valley v Oremu. FOTO: Cheney Orr/ Reuters

    Ta je že napovedal odločen obračun z »radikalnimi levimi skupinami«, ki po njegovem prepričanju spodbujajo nasilje proti konservativnim političnim in drugim osebnostim z njim vred. Trump se je lani poleti izognil smrti pod strelom dvajsetletnega Thomasa Matthewa Crooksa. Včeraj se je med obeleževanjem obletnice terorističnih napadov na New York in Washington leta 2001 spomnil tudi preminulega Charlieja Kirka in ga razglasil za »velikana svoje generacije in šampiona svobode«.

    V ZDA so bolj kot v številnih drugih državah prisotne vse vrste nasilja. Število umorov s strelnim orožjem je v minulih letih nekoliko upadlo, predlanskim pa je bilo skoraj 18.000 žrtev. V državi, ki se ponaša z ustavno pravico do nošnje orožja, so padli pod streli tudi štirje predsedniki – Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley in John F. Kennedy. 

    Vendar tudi to ni vsa resnica, tista, ki bi morala priti na plan, bo s smrtjo 31-letnega Kirka morda še bolj zakopana pod predsodki in iluzijami. Tudi političnimi in ideološkimi. Voditelj konservativnega gibanja za ameriške študente Turning Point USA je bil eden od najpomembnejših ljudi v ozadju lanske zmage sedanjega republikanskega predsednika, ki ga je lani poleti poskušal pokončati atentator v pensilvanskem Butlerju in jeseni še eden na floridskem igrišču za golf. Brez velikih gospodarskih, priseljenskih in drugih napak prejšnje demokratske administracije pa Trumpu ne bi omogočilo zmage niti deset Charliejev Kirkov.

    Predsednik Donald Trump s prvo damo Melanio med obeleževanjem obletnice terorističnih napadov z 11. septembra 2001. Foto: Win Mcnamee Getty Images Via Afp
    Predsednik Donald Trump s prvo damo Melanio med obeleževanjem obletnice terorističnih napadov z 11. septembra 2001. Foto: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

    Zaradi političnih idej ubijajo tudi desno usmerjeni kriminalci. Toda smrt očeta dveh majhnih otrok je še posebej prelomna, ker je bil goreči zagovornik nenasilnih besednih spopadov. Tudi v Utahu je nastopal z geslom Prepričajte me, da nimam prav. Spornih vprašanj v sodobnih ZDA in drugih demokratičnih državah po svetu ne primanjkuje, Charlie Kirk pa je bil na najbolj razgretem križišču teh. Veliko njegovih idej je za številne Američane nesprejemljivih, vendar je vprašanje, ali je moral zaradi tega umreti. Ubili so ga pred 7000 študenti in drugimi, ki so prišli poslušat drugačne ideje od običajnih na ameriških univerzah ali so polemizirali z njimi.

    Charlie Kirk je med prvimi prepoznal jezo mladih moških zaradi leve ideologije raznolikosti, pravičnosti in vključevanja ​(DEI) ter jo usmeril v množično politično akcijo. Nasprotoval je tudi vse bolj spornim ukrepom v času pandemije covida-19, Bidnovemu blagoslovu za dvajset milijonov prišlekov z vsega sveta, pravici do splava, ki je bila zanj umor, in posebnim pravicam za skupnost LGBT+. Kritiziral je celo zakon o državljanskih pravicah iz leta 1964, ki je po njegovem ustvaril velikansko birokracijo ​idej, nasprotnih zamislim ustanovnih očetov o ameriški družbi. Ti so v ustavo zapisali, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki.

    Prvi ubiti ameriški predsednik Abraham Lincoln. Foto: Reuters. Foto
    Prvi ubiti ameriški predsednik Abraham Lincoln. Foto: Reuters. Foto

    Trumpov dober prijatelj se je zavzemal tudi za pravico do nošenja orožja, judovsko-krščanske vrednote in ameriško domoljubje, celo nacionalizem, čeprav je sčasoma razvil tudi svoja stališča. Na začetku je celo nasprotoval Trumpu, na koncu pa ostro kritiziral Nato in hvalil Rusijo. Ta resda ni nikoli napadla ZDA, je pa sosednjo Ukrajino. Na koncu je tudi Kirk žaloval zaradi nesmiselne smrti mlade ukrajinske begunke na vlaku v Severni Karolini pod nožem duševno bolnega moškega.

    Posledice čutijo tudi ameriške zaveznice

    Morilec iz Utaha je zadal usodni udarec moči pogovora v globoko razklanih ZDA, v katerih je veliko nerešenih vprašanj, ki jih Američani ne bi smeli pomesti pod preprogo. Do konca Delove redakcije še ni znano, od kod prihaja in kaj so bili njegovi motivi, morilec ukrajinske begunke Irine Zarucke pa prihaja iz sedemodstotne populacije mladih temnopoltih moških, ki zakrivijo več kot polovico ameriških umorov. Zaradi razpada temnopolte družine, ki ga je povzročilo tudi preveč sociale, so ameriške ulice pogosto nevarnejše od svetovnih front.

    Posledice že čutijo ameriške zaveznice. Poleg propada ameriškega delavskega razreda zaradi zadnje globalizacije so tudi nevarna ameriška mesta razlog, da ZDA pod Trumpom niso več tako zelo pripravljene igrati vloge zahodne velesile. Zdaj se je bati še upada robustne razprave, ki bi edina lahko pomagala pri teh dilemah. Ameriški nacionalist in prepričani zagovornik krščansko-judovske civilizacije Charlie Kirk je imel močna, nepopustljiva prepričanja. Strel v grlo pa ni odvzel diha le njemu, ampak vsej veliki, težki, a nujni ameriški razpravi.

    Protestnik s sliko Luigija Mangioneja, osumljenca za umor predsednika uprave zdravstvene zavarovalnice United Healthcare CEO Briana Thompsona. Foto: Timothy A. Clary/Afp
    Protestnik s sliko Luigija Mangioneja, osumljenca za umor predsednika uprave zdravstvene zavarovalnice United Healthcare CEO Briana Thompsona. Foto: Timothy A. Clary/Afp

    Mnogi Američani so že doslej odkrito slavili smrti nasprotnikov, kot se je pokazalo zlasti po umoru izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona na newyorški ulici decembra lani. Sedemindvajsetletni morilec Luigi Mangione je za ene junak boja proti kapitalu. Levica s prstom kaže na desne nasilneže, med njimi na tiste, ki so med potrjevanjem zmage demokrata Joeja Bidna vdrli v ameriški kongres. Tudi razprava o tem pa še ni končana, jo bodo Američani skupaj z drugimi znali miroljubno nadaljevati?

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Atentat

    Konservativni aktivist in Trumpov prijatelj Charlie Kirk ubit v Utahu

    Enaintridesetletni krščanski nacionalist, ki je za voditelja gibanja Naredimo Ameriko spet veliko pridobil neštete študente, je bil ustreljen v vrat.
    10. 9. 2025 | 21:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Naredimo Ameriko manj cepljeno

    Nekdanji demokratski predsedniški kandidat Robert F. Kennedy ml. širi Trumpovo revolucijo tudi na zdravstveno področje.
    Barbara Kramžar 29. 8. 2025 | 21:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kolesarska steza

    Zaradi spora med državo in nadškofijo morda ob milijone, župana ogorčena

    Nadškofija Ljubljana se je zaradi kršenja pogodbe pritožila na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze.
    Tina Horvat 10. 9. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Atentat

    Konservativni aktivist in Trumpov prijatelj Charlie Kirk ubit v Utahu

    Enaintridesetletni krščanski nacionalist, ki je za voditelja gibanja Naredimo Ameriko spet veliko pridobil neštete študente, je bil ustreljen v vrat.
    10. 9. 2025 | 21:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDADonald TrumpCharlie Kirk

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Atentat v Utahu

    Charile Kirk že mučenik desnice

    FBI objavila posnetke osumljenca in domnevne puške – Trump za umor obtožil radikalno levico.
    Barbara Kramžar 11. 9. 2025 | 19:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Bruselj piše sankcije za Izrael s tresočo roko

    Ostrejša retorika in predlogi več ukrepov nakazujejo premik EU v odzivanju na izraelsko delovanje v Gazi.
    Peter Žerjavič 11. 9. 2025 | 18:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zavarovalništvo

    Kako poiskati recept za družbo, ki se izjemno hitro stara

    Zavarovalnišvo je v središču globalnih gospodarskih premikov.
    Janez Tomažič 11. 9. 2025 | 18:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija–Italija

    Sproščeno, spoštljivo in prijateljsko med državama

    Nataša Pirc Musar in Sergio Mattarella sta se tudi v Kopru zavezala k spoštovanju in varovanju pravic manjšin.
    Boris Šuligoj 11. 9. 2025 | 18:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Meteorologija

    Arso: Opozorila s previsoko stopnjo nevarnosti so neizogibna

    Zaradi nepredvidljivega značaja vremenskih dogajanj so lahko računalniški meteorološki modeli tudi zavajajoči.
    11. 9. 2025 | 17:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zavarovalništvo

    Kako poiskati recept za družbo, ki se izjemno hitro stara

    Zavarovalnišvo je v središču globalnih gospodarskih premikov.
    Janez Tomažič 11. 9. 2025 | 18:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija–Italija

    Sproščeno, spoštljivo in prijateljsko med državama

    Nataša Pirc Musar in Sergio Mattarella sta se tudi v Kopru zavezala k spoštovanju in varovanju pravic manjšin.
    Boris Šuligoj 11. 9. 2025 | 18:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Meteorologija

    Arso: Opozorila s previsoko stopnjo nevarnosti so neizogibna

    Zaradi nepredvidljivega značaja vremenskih dogajanj so lahko računalniški meteorološki modeli tudi zavajajoči.
    11. 9. 2025 | 17:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo