Charles Michel pripravil nov pogajalski predlog o skladu za okrevanje

Pogajanja zavrlo vprašanje upravljanja sredstev

Janša: Strateškega preboja še ni

Na vrhu EU so doslej naredili nekaj taktičnih korakov naprej, a strateškega preboja še ni, je izjavil premier Janez Janša ob prihodu na drugi dan zasedanja.



»Narejenih je bilo nekaj taktičnih korakov naprej, strateškega preboja še ni, vendar se čas izteka in ni druge, kot da nadaljujemo. Jutri je še en dan in po naslednjem tednu je še en teden,« je dodal.



Izrazil je prepričanje, da bo dovolj modrosti, znanja in energije, da bodo vztrajali do konca in se dogovorili tako o uspešnem sedemletnem proračunu unije kot za dovolj sredstev, tako subvencij kot posojil, v skladu za okrevanje in odpornost. Evropska proračunska pogajanja doslej še nikoli niso zašla v tako časovno stisko, je dodal.

Predsednik Evropskega svetaje po neuradnih informacijah pripravil nov pogajalski predlog o skladu za okrevanje Evrope po pandemiji covida-19. Krovni obseg tega sklada ostaja nespremenjen pri 750 milijardah evrov, je pa za 50 milijard evrov zmanjšal obseg nepovratnih sredstev in povečal obseg posojil.Medtem ko so dosedanji predlogi predvidevali, da naj bosta dve tretjini 750-milijardnega sklada namenjeni za nepovratna sredstva, tretjina pa za posojila, novi predlog predvideva 450 milijard evrov za nepovratna sredstva in 300 milijard evrov za posojila. Čeprav se krovni obseg nepovratnih sredstev znižuje, pa naj bi se za 15 milijard evrov zvišala sredstva za osrednji del tega sklada, instrument za okrevanje in odpornost, za katerega je bilo doslej predvidenih 310 milijard evrov nepovratnih sredstev.S tem gredo naproti varčni četverici – Nizozemski, Avstriji, Danski in Švedski, ki ob podpori Finske že vseskozi zahteva zmanjšanje obsega nepovratnih sredstev, kar je v petek zvečer znova potrdil avstrijski kanclerPoleg tega naj bi novi predlog po poročanju Bloomberga predvideval povečanje rabatov za omenjeno četverico neto plačnic in poseben mehanizem, ki bi posamezni članici v primeru pomislekov glede porabe denarja omogočal ustavitev izplačila sredstev iz sklada za okrevanje.Gre za vprašanje upravljanja sredstev iz sklada za okrevanje, ki je v petek zvečer povsem zavrlo pogajanja. Nizozemski premierje namreč osamljeno vztrajal pri tem, da bi morale o izplačilu sredstev članice odločati s soglasjem. Michel poskuša to rešiti s posebno zasilno zavoro.Voditelji so danes nekaj po 11. uri začeli drugi dan zasedanja, na katerem bodo sedaj pregledali novi pogajalski predlog, potem ko so v petek pogajanja zaradi omenjenega vprašanja upravljanja zašla v slepo ulico, zato jih je Michel tik pred polnočjo prekinil.Približno dve uri pozneje je Michel oznanil premor in nova posvetovanja v ožjih sestavah. Po nekaterih neuradnih navedbah naj bi bil dogovor blizu. Slišati je tudi, da je bil odziv Rutteja na novi predlog pozitiven.Prvi krog posvetovanj je vključeval srečanja Michela, predsednice Evropske komisijeter voditeljev Danske, Avstrije, Švedske, Nizozemske, Finske, Nemčije, Francije, Italije, Španije in Portugalske. Pozneje se jim je pridružila še Grčija.Pred začetkom današnjega zasedanja se je Michel sestal z nemško kanclerko, francoskim predsednikom, španskim premierom, italijanskim premierjem, nizozemskim premierjem Ruttejem in predsednico Evropske komisije