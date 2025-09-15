Osumljenec umora Charlieja Kirka bo pred sodišče stopil v torek

V nedeljo zjutraj bo na stadionu State Farm v Arizoni, ki sprejme 63.400 obiskovalcev, pogreb Charlieja Kirka. Pričakovana velika udeležba na memorialu naj bi služila kot dokaz o Kirkovem izjemnem vplivu na Američane, njegovi privrženci pa se že množično udeležujejo posameznih bedenj v njegov spomin, ki potekajo po vsej državi, poroča CNN.

Kljub temu da so pristojne oblasti prejšnji teden prijele glavnega osumljenca Tylerja Robsinsona, številna vprašanja o zločinu ostajajo odprta. Robinsona, ki je po policijskih podatkih priznal krivdo, bodo iz okrožnega zapora v Utahu pred sodišče privedli v torek. Obtožen je umora, nezakonitega streljanja z orožjem in oviranja pravice. Državni tožilec Derek Brown je v petek dejal, da so odprte vse možnosti, vključno s smrtno kaznijo, poroča CNN.

Robinson je pod poostrenim nadzorom, v prihodnjih dneh pa ga bo pregledal tudi psihiater, ki bo podal zdravniško oceno o duševnem zdravju obtoženca. Na podlagi ocene bodo pristojni odločili, ali bo Robinson kazen prestajal v zaporu ali varovani zdravstveni ustanovi.

Še vedno iščejo motiv

Preiskovalci so v bližini kraja umora našli puško z naboji, popisanimi s transspolnimi in protifašističnimi gesli. Osumljenec je v času Kirkove smrti nosil majico z ameriško zastavo in zapisom iz ameriške himne. Kljub temu oblasti še vedno iščejo motiv za umor 31-letnega voditelja konservativne organizacije Turning Point USA.

Guverner Utaha Spencer Cox je za CNN dejal, da je motiv morda povezan z razmerjem med Robinsonom in njegovim transspolnim sostanovalcem. »Robinsonov partner sodeluje s policijo in ni vedel, kaj se je dogajalo. Preiskovalcem pomaga tudi v tem trenutku,« je dejal Cox.

Robinson bo na sojenje počakal v okrožnem zaporu v Utahu. FOTO: AFP

Preiskovalci so našli še pismo, ki ga je zapustil Robinson, in njegovo vsebino še preiskujejo. Motiv za umor Kirka je po Coxovih besedah najverjetneje političen, saj je morilec na enega izmed nabojev zapisal: »Hej, fašist! Ujemi!« Obenem so nekateri družinski člani osumljenca potrdili, da se je Robinson v zadnjih letih začel poglobljeno ukvarjati s politiko, na zadnji družinski večerji pa da je kritiziral tudi Kirka.

Robinsona so aretirali po tem, ko ga je oče prepoznal s fotografij, ki so jih oblasti delile z javnostjo. Sina je prepričal, naj se pogovori s pastorjem, družinski prijatelj pa je nato poklical lokalnega šerifa, je predstavnik oblasti povedal za CNN. Velik namig pri preiskovanju so tudi komentarji, ki jih je Robinson objavil na platformi discord. Po umoru se je menda Robinson v objavi pošalil, da je zločin zagrešil njegov dvojnik, ki ga »poskuša spraviti v težave«, navaja New York Times.

Ali se bo Trump udeležil pogreba

Kirkova vdova Erika je v petek dejala, da bo nadaljevala moževo delo, vključno s turnejo po univerzitetnih kampusih in ustvarjanjem podcastov. Na družbenem omrežju instagram je objavila več fotografij, kjer sedi ob moževi odprti krsti in poljublja njegove roke. Glavni producent podcasta The Charlie Kirk Show Andrew Kolvet je dejal, da je njegov prijatelj umrl, medtem ko je počel to, ker je imel rad. V petek so podcast posneli kot običajno, le da je Kirkov sedež ostal prazen.

Na stadionu v Arizoni pričakujejo veliko udeležbo. FOTO: Eric Thayer/AFP

Odzvali so se tudi oboževalci, ki so se na posameznih bedenjih zbrali s plakati z napisi, kot je: »Mi smo Charlie. In ne bomo ostali tiho.« Predavanja na univerzi Utah Valley se bodo znova začela v sredo, en teden po umoru, študentom pa bo na voljo tudi psihološko svetovanje.

Ameriški predsednik Donald Trump za zdaj še ni potrdil udeležbe na bedenju v Arizoni. Kljub temu je v četrtek dejal, da je njegova dolžnost, da se udeleži Kirkovega pogreba.