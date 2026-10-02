Christa Pike je živa, a v kritičnem stanju

Petdesetletna Američanka Christa Pike, ki so ji včeraj ob poskusu izvršitve smrtne kazni vbrizgali smrtonosna odmerka pentobarbitala, je na zdravljenju v bolnišnici, a v kritičnem stanju. Guverner zvezne države Tennessee Bill Lee je zaradi dogodka ustavil vse usmrtitve do konca leta in odredil neodvisno preiskavo, poroča BBC. »Vprašanj je veliko,« je dejal Lee. »Ljudje si zaslužijo odgovore nanje in prav temu je ta preiskava namenjena,« je izjavil in dodal, da bo trajala nekaj časa.

»Za zdaj nimamo informacij o njenem zdravstvenem stanju,« je v četrtek novinarjem povedal njen odvetnik Randy Spivey, »vemo pa, da je živa.« Petdesetletna obsojenka je bila po 200 letih prva ženska, ki naj bi jo usmrtili v omenjeni zvezni državi, po včerajšnjem dogodku pa njeni zagovorniki zahtevajo omilitev kazni, preučujejo tudi druge pravne možnosti.

»Usmrtitev ji povzroča nepotrebno trpljenje in poteka v nasprotju z njeno pravico, da izvedejo kazen brez krute in nenavadne kazni,« so zapisali.

Uporabili naj bi kar sedem igel

Christa Pike je bila v Tennesseeju najmlajša oseba, obsojena na smrtno kazen. FOTO: Reuters

Christa Pike je bila leta 1996, ko je imela 18 let, obsojena na smrt zaradi umora 19-letne. S takratnim fantomsta jo pretepla, mučila in ubila. Primer je pritegnil veliko pozornosti zaradi brutalnosti umora, starosti vpletenih in dejstva, da sta v telo žrtve vrezala satanistični simbol.

Christa Pike ni nikoli zanikala umora, kasneje pa so ji diagnosticirali duševne motnje. »Bila sem duševno bolna 18-letna deklica. Trajalo je več let, da sem sploh dojela resnost tega, kar sem storila,« je dejala v prošnji za pomilostitev, ki sta jo Lee in ameriško vrhovno sodišče zavrnila.

Poskus usmrtitve je, kot smo poročali, potekal v strogo varovanem zaporu v Nashvillu v torek okoli 20. ure po lokalnem času. Njena ekipa si je do zadnjega prizadevala, da bi preprečili izvedbo smrtne kazni, tudi med samo usmrtitvijo, ko so opazili, da obsojenka še kaže znake življenja. Njeno usmrtitev so spremljali tudi protesti proti smrtni kazni.

Kot so včeraj razkrili njeni odvetniki, je usmrtitev potekala v nenavadnih okoliščinah. Ekipa je menda kar eno uro poskušala vzpostaviti intravensko linijo, je dejal Spivey. »Preštel sem najmanj sedem igel, ki so jih uporabili samo v njeni levi roki. Ena od njih je bila ob izvleku iz njene roke po neuspešnem poskusu videti ukrivljena.« Po vbrizganju drugega odmerka so jo pustili v temnem prostoru za zaprto zaveso, nekaj minut pozneje pa je bilo »jasno, da gospa Pike še vedno diha«.

Njeno usmrtitev so spremljali protesti proti smrtni kazni. FOTO: Denny Simmons/Reuters

»Nihče ni vedel, kaj se dogaja za to zaveso,« je dejal Spivey. »Nisem vedel, ali in kdaj so ji začeli pomagati zdravstveni delavci.«

Tudi mati Colleen Slemmer May Martinez, ki je bila med navzočimi pri usmrtitvi, je za NBC News povedala, da je vladala »prava zmešnjava«.

Ni bil prvi tak primer letos

Tennesseejski oddelek za prestajanje kazni, ki je izvedel usmrtitev, je po dogodku sporočil, da so »upoštevali vse korake zakonitega, uveljavljenega protokola zvezne države za izvrševanje usmrtitev, ki ga je odobrilo pravobranilstvo«. »Smrtonosna snov, predvidena v protokolu, je bila doslej vedno učinkovita, protokol pa ne dovoljuje dodatnih postopkov poleg tistih, ki so bili izvedeni,« so izjavili.

Po poročanju tiskovne agencije AP protokol usmrtitev v Tennesseeju predvideva, da se po prvem nizu uporabi drugi niz, »če zapornik ni umrl«. Ne določa pa, kaj se zgodi, če je oseba po drugem nizu živa.

To je sicer že drugič v letu 2026, ko so uradniki v Tennesseeju poskušali usmrtiti zapornika, a jim to ni uspelo. Maja je bila usmrtitev Tonyja Carruthersa odpovedana, potem ko osebje ni moglo najti vene za vbrizganje smrtonosnega zdravila. Carruthers je dobil enoletni odlog.

Izvršna direktorica Informacijskega centra za smrtno kazen Robin Maher je medtem pojasnila, da je Pike prva oseba, ki je preživela vbrizganje smrtonosnih sredstev. Čeprav se je z zdravstvenimi zapleti soočilo še sedem drugih obsojencev pred njo, ker osebju ni uspelo vzpostaviti intravenoznega dostopa, nobeden od njih ni preživel po tem, ko so mu zdravilo že vbrizgali.

Tennessee je leta 2024 prešel s tridelnega postopka smrtonosne injekcije na uporabo enega samega zdravila, omenjenega pentobarbitala. Do spremembe je prišlo približno dve leti po tem, ko je država ustavila usmrtitev Oscarja Smitha in priznala, da ni ustrezno preverila sredstev za usmrtitve.