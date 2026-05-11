Christian Schmidt z odstopom uresničuje prerokbo Milorada Dodika

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt po skoraj petih letih na funkciji visokega predstavnika za BiH odhaja s položaja. Svoje delo naj bi delo opravljal do imenovanja naslednika, med razlogi za odhod pa naj bi bili pritiski ameriške administracije.

Schmidt je sprejel osebno odločitev, da zaključi svojo službo pri izvajanju miru v BiH, o svoji odločitvi je obvestil Upravni odbor Sveta za izvajanje miru (PIC) ter zaprosil, naj začnejo postopek imenovanja njegovega naslednika.

Nemški diplomat, ki so mu zlasti v entiteti Republika Srbska neprestano očitali, da je nelegitimen visoki predstavnik, ker njegovega imenovanja nikoli nista potrdili Kitajska in Rusija, bo svojo odločitev uradno predstavil jutru v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu ZN predstavil svoje polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini.