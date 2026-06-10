Fifa izdala akreditacijo v Alžiriji zaprtemu novinarju

Fifa je izdala akreditacijo za svetovno prvenstvo v nogometu francoskemu športnemu novinarju Christophu Gleizesu, ki je že leto dni pridržan v Alžiriji, je sporočila organizacija Novinarji brez meja (RSF).

RSF, ki koordinira podporni odbor za Gleizesa, je ta korak pozdravila kot »dobrodošlo podporo« nogometne zveze pred jutrišnjim začetkom SP. Akreditacija je »opomnik, da pravo mesto tega športnega novinarja in nogometnega strokovnjaka ni v zaporu, temveč na štadionih in v zakulisju tega velikega svetovnega tekmovanja,« je dejal vodja RSF Thibaut Bruttin.

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Sedemintridesetletnega Gleizesa so aretirali maja 2024, ko je potoval v regijo Kabilija na severovzhodu Alžirije, da bi pisal o najbolj trofejnem nogometnem klubu v državi, JSK. Junija lani je bil obsojen na sedem let zapora zaradi domnevnega poveličevanja terorizma, potem ko je bil spoznan za krivega stikov s člani Gibanja za samoodločbo Kabilije (MAK), v tujini delujoče skupine, ki jo je Alžirija označila za teroristično organizacijo.

»Ta mučna situacija nas je uničila,« sta povedala novinarjeva starša Sylvie in Francis Godard. Izrazila sta hvaležnost Fifi in pozvala k milosti alžirskega predsednika Abdelmadjida Tebbouneja. Družina je Gleizesa prejšnji teden obiskala v priporu in povedala, da z njim dobro ravnajo, a se počuti vse bolj odrezanega od zunanjega sveta.

Družina ga je nedavno obiskala. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Akreditacija Gleizesu dovoljuje poročanje s SP, ki bo od 11. junija do 19. julija v ZDA, Kanadi in Mehiki, za revijo So Foot. Njegova zaporna kazen, izrečena na vrhuncu diplomatske krize med Francijo in Alžirijo, je bila decembra potrjena na pritožbenem sodišču. Marca je Gleizes umaknil pritožbo na vrhovno sodišče v upanju, da bo tako tlakoval pot predsedniški pomilostitvi.

Pot se je dodatno odprla 3. junija, ko so odvetniki novinarja sporočili, da je najvišje alžirsko pritožbeno sodišče zavrnilo pritožbo tožilstva za strožjo kazen, s čimer je odpadla zadnja ovira za morebitno pomilostitev. Alžirija tradicionalno podeljuje pomilostitve ob večjih verskih in državnih praznikih, med drugim 5. julija, na dan, ko država obeležuje osamosvojitev severnoafriške države od francoske kolonialne oblasti leta 1962. Morda bo takrat lahko Gleizes odpotoval na delovno mesto.