Ameriška obveščevalna agencija Cia in urad direktorja nacionalne obveščevalne službe (ODNI) sta bila tarči domnevnega kibernetskega napada, ki je prizadel podatke brez oznake tajnosti. To so za CNN povedali štirje viri, ki so seznanjeni z dogodkom.

Po navedbah enega od virov so napadalci vdrli v sistem, ki ga agenciji uporabljata za analizo obveščevalnih podatkov iz javno dostopnih virov.

Tajni podatki niso bili prizadeti

Celoten obseg vdora še ni znan, vendar so pristojni poudarili, da tajni podatki niso bili prizadeti. Cia dogodka ni želela komentirati.

Iz prvih ugotovitev sklepajo, da bi kibernetski napad lahko izviral s Kitajske, vendar za zdaj ni jasno, ali je bila vanj vpletena tamkajšnja vlada, sta povedala dva vira.

Prav tako še ni znano, kdaj se je vdor zgodil in ali so njegove posledice že odpravili, navaja CNN.

Urad direktorja nacionalne obveščevalne službe, ki nadzira 17 ameriških obveščevalnih agencij, vključno s Cio, v zadnjih letih vlaga v pridobivanje in analizo obveščevalnih podatkov iz javno dostopnih virov (OSINT), ki pogosto nimajo oznake tajnosti.

Strokovnjaki za kibernetsko varnost opozarjajo, da državne ustanove in podjetja s pomočjo umetne inteligence odkrivajo vse več programskih ranljivosti, pri njihovem hitrem odpravljanju pa lahko nastajajo nove napake. FOTO: Voranc Vogel

Niz kibernetskih incidentov in tehnoloških izpadov

Domnevni vdor, o katerem je prvi poročal New York Times, je zadnji v nizu kibernetskih incidentov in tehnoloških izpadov, ki so prizadeli ameriške državne ustanove in zasebni sektor. Po navedbah dveh virov naj ne bi bil povezan z nedavnim domnevnim vdorom v nacionalno podatkovno zbirko FBI s podatki o kaznivih dejanjih.

V zadnjih tednih so se s tehnološkimi izpadi spoprijemale tudi banke, Microsoft in ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA). Zaradi obsežne sistemske okvare so v začetku meseca za več ur ustavili letalski promet po vsej državi, zaradi česar so odpovedali ali preložili na tisoče letov.

Ameriške službe za nacionalno varnost skrbijo predvsem vdori v sisteme Cie in FBI ter nedavne motnje v delovanju agencije za nacionalno varnost (NSA). Njeno interno komunikacijsko omrežje z visoko stopnjo tajnosti prejšnji teden več dni ni delovalo. Vzrok naj bi bila neuspešna posodobitev programske opreme, in ne kibernetski napad. Najobčutljivejši sistemi za zbiranje obveščevalnih podatkov niso bili prizadeti.

Strokovnjaki za kibernetsko varnost pri tem opozarjajo, da državne ustanove in podjetja s pomočjo umetne inteligence odkrivajo vse več programskih ranljivosti, pri njihovem hitrem odpravljanju pa lahko nastajajo nove napake.