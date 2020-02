FOTO:Ciara ohromila letalski in železniški promet

Danes velja prek 170 opozoril pred poplavami. FOTO: Ed Sykes/Reuters

Veter je pihal s hitrostjo 150 kilometrov na uro

Zaradi Ciare so odpovedali na stotine poletov in železniških povezav. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Poplavljene ulice na severu Anglije. FOTO: Oli Scarff/AFP

V Nemčiji so bile storitve železniškega prometa na glavni progi začasno prekinjene. FOTO: Ina Fassbender/AFP



Ciaro v Nemčiji imenujejo Sabine

Visoki valovi na zahodu Francije. FOTO: Fred Tanneau/AFP

Ciara zajela tudi Francijo

Severozahod Evrope je zajela nevihta Ciara, zaradi katere so odpovedali na stotine poletov in železniških povezav. Vremenska ujma je povzročila precejšnjo škodo in poplave, v Veliki Britaniji in na Irskem je brez elektrike ostalo več deset tisoč gospodinjstev. Na severu Francije zaradi vetra in nevarnosti poplav velja oranžni alarm, vremensko stanje povzema STA.Velika Britanija, kjer so s severa države že v nedeljo poročali o nevihtah s poplavami, ostaja v pripravljenost zaradi meteoroloških opozoril o močnem vetru, dežju in snegu. Na fotografijah je videti poplavljene ulice. Kljub temu, da se Ciara premika stran, to še ne pomeni, da se vreme stabilizira, je po poročanju AFP pojasnil meteorologLetalski, železniški in ladijski promet je ohromljen zaradi nevihte Ciara, ki je s seboj prinesla hudourniško deževje in orkanske vetrove. Veter je v nekdanji ribiški vasici Aberdaron na severozahodu Walesa dosegel najvišjo hitrost, in sicer 150 kilometrov na uro, v rezervoarju Wet Sleddale v severovzhodnem angleškem nacionalnem parku Lake District pa je v 24 urah padlo več kot 150 milimetrov dežja.Za danes velja 170 opozoril pred poplavami, predvsem na severu Anglije in vzdolž severne obale. Najhujše posledice je Ciara pustila v zahodnih yorških mestih Hebden Bidga in sosednjem Mytholmryodu: ulice so poplavljene, avtomobili pod vodo. Železniška podjetja so potnike pozvala, naj ne potujejo, poleg tega so zmanjšale število povezav in omejile hitrost.V nedeljo zvečer je bilo po vsej Veliki Britaniji brez električne energije 62 tisoč domov, navaja AFP. Na Irskem, kjer so izdali oranžno opozorilo pred poplavami v obalnih regijah, je brez električne energije ostalo deset tisoč domov, kmetij in podjetij.Oranžni alarm so razglasili tudi v Belgiji, kjer so odpovedali okrog 60 poletov v Bruselj in iz njega. Močan veter je tam podiral drevesa in poškodoval nekaj stavb. V vetrnih elektrarnah ob morju so se zaradi varnostnih razlogov samodejno ustavile turbine. Veter je namreč dosegal hitrost več kot 130 kilometrov na uro.V Nemčiji so začasno ustavili železniški promet na glavni progi. Neurje je bilo tako silovito, da so bili včeraj primorani, da so v Nemčiji popolnoma ustavili glavni promet vlakov, je za AFP povedal tiskovni predstavnik Deutsche Bahna. Vlak med Amsterdamom in Berlinom z okoli 300 potniki je zadel podrto drevo, vendar mu je kljub temu uspelo priti na najbližjo postajo v dveh urah. Več letališč je moralo odpovedati lete, najbolj so bila prizadeta letališča v Frankfurtu, Berlinu,Münchnu, Kölnu in Hannoverju. V Düsseldorfu so morali odpovedati 120 letov, iz tretjega najbolj obremenjenega letališča Schiphola v Amsterdamu, je bilo odpovedanih 240 letov, kar je najbolj vplivalo na storitve letalskih družb KLM, British Airways, EasyJet in Lufthansa.V severu države je veter pihal s hitrostjo do 140 kilometrov na uro, brez električne energije je 130 tisoč domov. V regiji, ki meji na Belgijo in Rokavski preliv so prebivalce pozvali, naj zaradi nevarnosti padca dreves omejijo potovanje in se izogibajo hoji po gozdovih.Zaradi nevihte je bilo odpovedanih tudi več športnih dogodkov: preklicana je bila nedeljska tekma angleške Premier Lige med Manchester Cityjem in West Hamom zaradi »ekstremnih in stopnjujočih vremenskih razmer«, piše v izjavi Cityja. Odpovedan je bil celoten nogometni program Super Lige za ženske, prav tako nedeljski spopad Škotska-Anglija na turnirju ženskega ragbija v šestih narodih.