Čigav glas bo odločil na ameriških vmesnih volitvah?

Kampanja za vmesne volitve se ponovno oblikuje tako, da bo iz obeh strank izvabila najslabše.

Politični spopadi v ZDA zaradi ponovnega risanja meja volilnih okrožij so se razširili še bolj, kot je pričakovala celo Republikanska stranka. Zaradi podrejenih državnih zakonodajnih organov in pokornih sodišč se je tisto, kar se je začelo kot poskus republikancev, da ublažijo izgube na vmesnih volitvah, spremenilo v eksistencialni spor o pomenu zastopstva. Gerrymandering – praksa oblikovanja volilnih okrožij izključno z namenom pridobitve strankarske prednosti – je ena najstarejših praks v ameriški republiki. Ime je dobila po enem od ustanoviteljev države, Elbridgeu Gerryju, ki je kasneje postal peti podpredsednik Združenih držav Amerike. Leta 1812, ko je bil guverner Massachusettsa, je Gerry sprejel zakonodajo, ki je na novo razmejila senatorske okraje tako, da je demokratskim ...