Čigavo ikono je Dodik podaril Lavrovu?

Veleposlaništvo Ukrajine v Bosni in Hercegovini (BIH) je od uradnega Sarajeva zahtevalo, da pojasni, kako je pred leti v Lugansku izginula 300 let stara pozlačena ikona prišla v roke predsedniku predsedstva BiH, ki je to ikono podaril ruskemu zunanjemu ministruNedavni obisk ruskega zunanjega ministra v BiH je dvignil veliko prahu že med njegovim bivanjem v BiH, ko se z njim zaradi ruskega nespoštovanja zastave BiH in ruske podpore nevtralnosti BiH nista želela sestati hrvaški in bošnjaški član predsedstvainA prah po obisku Lavrova se niti dva dni po njegovem odhodu ni polegel. Ukrajinsko veleposlaništvo v Sarajevu je namreč na zunanje ministrstvo poslalo noto, v kateri zahteva, da bosansko-hercegovski organi pregona ugotovijo, kako je predsednik predsedstva BiH Milorad Dodik dobil pozlačeno ikono, ki jo je ob slovesu podaril Lavrovu.Ukrajinci namreč trdijo, da gre za 300 let staro pozlačeno ikono, ki je del kulturne dediščine Ukrajine, izginila pa je pred leti iz Luganska med spopadi med ruskimi separatisti in njihovimi podporniki ter ukrajinskimi silami.»Imamo pristojne institucije, torej tožilstvo BiH, ki ima v tej noti resno podlago, da preveri, kako je prišlo v posest odtujeno ukrajinsko premoženje,« je povedala zunanja ministrica BiHMinistrica pričakuje hiter odziv tožilstva, ker gre v tem primeru za resno obtožbo, ki povzroča ogromno škodo ugledu BiH. Pričakuje, da bo hitro ugotovljeno, kako je predsednik predsedstva BiH in vodja Srbov v BiH prišel do kosa ukrajinske kulturne dediščine.Spomnimo, da so se srbski prostovoljci, člani četniških odredov, udeleževali bojev na vzhodu Ukrajine, na območju Luganska in Donbasa na strani ruskih separatistov. Med njimi so bili tudi državljani BiH, kjer je uradno registriranih 16 četniških združenj.