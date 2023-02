Cilju se niso odrekli, le marsikaj so se naučili iz izkušenj

V nadaljevanju preberite:

Katalonski konflikt ni rešen, le zanimanja zanj je, vsaj na tujem, vse manj. Medtem ko se zaradi ruske vojne v Ukrajini svet pogreza v eno morda najhujših kriz in so mnoge nacionalne politike obsedene z njo, se o neprimerljivo manjšem špansko-katalonskem konfliktu zdi, da je vendarle prešel najtežje faze. Oblasti v Madridu in Barceloni si politično ne kažejo več hrbta, ne zatiskajo si oči, niti si ne mašijo ušes. Kje je katalonski independentizem zdaj, je pred dnevi za Delo razgrnila ministrica za zunanje zadeve in Evropsko unijo Meritxell Serret Aleu.