Čim prej se moramo odločiti, kakšno sporočilo pošiljamo mladim

Okoli 50 milijonov Kitajcev trpi za anksioznostjo. V družbi, kjer duševno zdravje še vedno ni povsem odrešeno stigme, se tesnoba spreminja v nespečnost.

»Ko se ti zdi, da se je vse zarotilo proti tebi, se spomni, da letalo vzleti proti vetru, ne z vetrom.« Ta teden sem se zaradi kar nekaj stvari spomnila na ameriškega industrialca Henryja Forda, ustanovitelje družbe Ford Motor in pobudnika velikega obdobja čudežne in dosegljive mobilnosti, ki je obstajala – in pravzaprav v dobršni meri še vedno obstaja – v temeljih zasnove množične proizvodnje in množične porabe. Na kratko se ta sistem imenuje fordizem. Sporočila iz zgornjega stavka sem se najprej spomnila, ko je kitajska oblast v četrtek končno objavila, da je bil vzrok za nesrečo, ki se je zgodila prejšnji petek, ko se je majhno športno letalo zabilo v najvišji nebotičnik v Pekingu, občutek nekega 66-letnika, da se je vse zarotilo proti njemu. Ločen in brez stalne zaposlitve je gospod ...