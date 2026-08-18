Škandal z umetno oploditvijo: Test DNK pokazal, da darovalec ni pravi

Najmanj 30 otrok, večinoma britanskih, bi bilo lahko na Severnem Cipru spočetih s spermo ali jajčeci drugih darovalcev, kot so jih izbrali njihovi starši, poroča BBC. Sum so v več primerih okrepili testi DNK, ki so pokazali drugačno poreklo otrok od pričakovanega. V središču afere je več klinik za oploditev z biomedicinsko pomočjo, primer pa zdaj preiskujejo tudi ciprske oblasti.

Starši so pred postopki skrbno izbirali anonimne darovalce glede na njihov videz, zdravstveno stanje, izobrazbo, osebnost in druge lastnosti. Po rojstvu otrok pa so nekateri podvomili, ali so klinike njihove želje dejansko upoštevale. Enajst od 30 otrok je opravilo komercialne teste DNK, ki so pokazali gensko poreklo iz Turčije oziroma okoliških držav, čeprav naj bi njihovi starši izbrali predvsem darovalce iz zahodne Evrope.

Polovica od 30 primerov je povezana s kliniko Doğuş IVF Center. Britanka Rachel je tam leta 2012 izbrala anonimnega danskega darovalca iz danske semenske banke Cryos International, za zdravljenje je plačala približno 4000 evrov. Ko se je rodil njen sin Jonah, je zaradi njegovega videza podvomila, da je bila uporabljena sperma izbranega darovalca.

Po 13 letih negotovosti sta mati in sin opravila test DNK. Ta je pokazal, da izbrani Danec ni Jonahov biološki oče. Danska banka je nato za BBC sporočila, da ciprski kliniki Doğuş še nikdar ni dobavila sperme, četudi je ta to več let oglaševala.

Strokovnjaki za zdravljenje neplodnosti opozarjajo, da je naključna uporaba napačnega darovalca izjemno redka. Tako veliko število podobnih primerov zato kaže na malomarnost ali namerno zavajanje. Britansko združenje za plodnost govori o sistemski težavi, ki presega ravnanje posameznega zdravnika ali klinike.

Priljubljen med Britanci

Severni Ciper, ki ga kot samostojno državo priznava le Turčija in kjer zakonodaja EU ne velja, je med Britanci priljubljen kraj za zdravljenje neplodnosti. Klinike privabljajo paciente z nižjimi cenami, obljubami o visoki uspešnosti in široko izbiro darovalcev. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je po prvih razkritjih uvedlo preiskavo.

Primer ima lahko dolgoročne posledice predvsem za otroke, saj ne vedo, kdo so njihovi biološki darovalci, kakšna je njihova zdravstvena zgodovina in ali imajo še druge genske sorojence. Semenska banka Cryos je kliniko Doğuş že leta 2016 uvrstila na črni seznam, po novih razkritjih pa je začasno prekinila tudi sodelovanje z zdravnico Firdevs Uğuz Tip in kliniko Miracle IVF.