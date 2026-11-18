Tudi drugi dan prve seje novega sklica srbskega parlamenta poteka v znamenju prevlade šefa opozicije Aleksandra Vučića.
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Nekdanji srbski predsednik Aleksandara Vučić se je po porazu na volitvah znašel v zanj razmeroma novi vlogi poslanca, za njim v dvorano Narodne skupščine prihaja igralka in njegova strankarska kolegica Lidija Vukičević. Foto Marko Djurica Reuters
Javnost v Srbiji danes že drugi dan zapored z velikim zanimanjem spremlja konstitutivno sejo novega sklica Narodne skupščine Srbije. Potem, ko so včeraj potrdili poslanske mandate je na dnevnem redu ostala izvolitev predsednika in podpredsednikov parlamenta, imenovanje generalnega sekretarja ter izvolitev članov delovnih teles in stalnih parlamentarnih delegacij v mednarodnih institucijah. Zmagovalna poslanska skupina Študentska lista za predsednika parlamenta predlaga Aleksandra Čupića, opozicijska poslanska skupina Aleksandar Vučić – Srbija zmaguje pa predlaga Stojana Radenovića.
Tako kot prvi dan, je tudi drugi dan prve seje novega sklica srbskega parlamenta z naskokom največ minut razpravljal dolgoletni predsednik in zdaj vodja opozicije Aleksandar Vučić. Potem, ko je včeraj govoril ...
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