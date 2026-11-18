Javnost v Srbiji danes že drugi dan zapored z velikim zanimanjem spremlja konstitutivno sejo novega sklica Narodne skupščine Srbije. Potem, ko so včeraj potrdili poslanske mandate je na dnevnem redu ostala izvolitev predsednika in podpredsednikov parlamenta, imenovanje generalnega sekretarja ter izvolitev članov delovnih teles in stalnih parlamentarnih delegacij v mednarodnih institucijah. Zmagovalna poslanska skupina Študentska lista za predsednika parlamenta predlaga Aleksandra Čupića, opozicijska poslanska skupina Aleksandar Vučić – Srbija zmaguje pa predlaga Stojana Radenovića. Tako kot prvi dan, je tudi drugi dan prve seje novega sklica srbskega parlamenta z naskokom največ minut razpravljal dolgoletni predsednik in zdaj vodja opozicije Aleksandar Vučić. Potem, ko je včeraj govoril ...