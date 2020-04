Cisco ponuja roko za nakup opreme

Ameriško podjetje Cisco, vodilni globalni ponudnik tehnoloških rešitev, opreme in storitev, ki omogočajo, da se družba in podjetja varno povezujejo v digitalnem svetu, je v odgovor na pandemijo pripravilo 2,5 milijarde dolarjev vreden finančni program, s katerim kupcem omogočajo takojšnje investicije z odlogom plačil v leto 2021 in pozneje.»V času pandemije vsi iščemo odgovore na vprašanja, kako bodo naši otroci ostali povezani z učitelji, kako lahko zaščitimo svoje delavce in hkrati zagotovimo, da se posli nemoteno izvajajo ter da smo pri delu učinkoviti. Razmere, ki smo ji priča, bodo verjetno dolgoročno vplivale na ...