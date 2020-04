Čistka na twitterju: sporne aktivnosti v petih državah

Podporo na twitterju so lažni računi dali tudi srbski stranki SNS ter vodji stranke in predsedniku države Aleksandru Vučiću. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Družbeno omrežje twitter je na svojem profilu, ki zagotavlja varnost, sporočilo, da posodablja svoj arhiv informacij o odstranjenih lažnih oziroma nepreverjenih uporabniških računih, ki so bili povezani z določenimi državami.V tvitih so pojasnili, da so identificirali, preiskali in odstranili račune, ki so bili del različnih kampanj in povezani s petimi državami: Egiptom, Hondurasom, Indonezijo, Savdsko Arabijo in Srbijo.Konec leta 2019 so odkrili številne twitter račune, katerih namen je bila propaganda srbske vladajoče stranke Srbske napredne stranke in njenega voditelja. Odstranili so 8558 računov.2541 profilov so odstranili v egiptovskem omrežju, imenovanem El Fagr. Medijska skupina je ustvarila lažne profile, da bi razširila informacije, ki so bile kritične do Irana, Katarja in Turčije. Informacije, ki so jih zbrali na twitterju, kažejo, da naj bi ukaze o širjenju teh sporočil vodila egiptovska vlada.Odstranili so tudi 3104 lažne račune, ki so na omrežje dostopali z enega IP-območja in s katerih so retvitali profil predsednika Hondurasa. Ugotovili so, da je lažne uporabniške račune v imenu vlade ustvaril njihov uslužbenec.V Indoneziji so odstranili 795 lažnih uporabniških računov, ki so bili usmerjeni zoper gibanje za neodvisnost indonezijske province Zahodne Papue. Širili so vsebine s sumljive »medijske« strani in propagirali vlado.V Savdski Arabiji so odkrili omrežje računov, ki so jih upravljali v različnih državah, vsi pa so poveličevali savdsko vodstvo in kritizirali Katar, Turčijo in Jemen. Skupno so odstranili 5350 računov.Kot so zapisali v niti na twitterju, so tovrstna početja v nasprotju s pravili družbenega omrežja.