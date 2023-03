Ciudad Juárez je tudi grob, ne samo pot v raj

V nadaljevanju preberite:

V mehiškem mestu Ciudad Juárez, tik ob ameriški meji, je 40 migrantov iz Srednje Amerike zgorelo v baraki, kamor so jih zaprli pred izgonom iz Mehike. Čakali so prehod v ZDA, kjer so upali na boljše življenje, dočakali pa grozljivo smrt, ki so jo nehote povzročili sami. Ko so izvedeli, da bodo izgnani v domovino, so protestno zažgali vzmetnice. Baraka je zagorela, trupla pa so bila zoglenela, ko so se do njih dokopali gasilci.