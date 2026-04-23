    Članice EU dokončno potrdile 90-milijardno posojilo Ukrajini

    Za podporo proračunu bo EU Ukrajini zagotovila 30 milijard evrov, 60 milijard evrov pa bo namenjenih za naročanje vojaške opreme.
    Polovico sredstev bo prejela letos, polovico pa prihodnje leto, so navedli v svetu EU. FOTO: Gleb Garanich/Reuters
    Polovico sredstev bo prejela letos, polovico pa prihodnje leto, so navedli v svetu EU. FOTO: Gleb Garanich/Reuters
    STA
    23. 4. 2026 | 14:27
    23. 4. 2026 | 14:39
    Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini, je sporočilo ciprsko predsedstvo sveta EU. Polovico sredstev bo prejela letos, polovico pa prihodnje leto, so navedli v svetu EU.

    »Svet EU je danes potrdil še zadnji zakonodajni predlog, potreben za izplačilo 90 milijard evrov posojila Ukrajini,« je povedal ciprski minister za finance Makis Keravnos. Zapisal je, da bo EU začela posojilo izplačevati takoj, ko bo možno, in dodal, da bo to zagotovilo ključno podporo pri ukrajinskih najnujnejših proračunskih potrebah.

    Za podporo proračunu bo EU Ukrajini zagotovila 30 milijard evrov, 60 milijard evrov pa bo namenjenih za naročanje vojaške opreme in podporo naložbam v zmogljivosti ukrajinske obrambne industrije.

    Vsi evropski obvodi za financiranje Ukrajine

    Članice so pravno podlago za izplačilo posojila Ukrajini potrdile, potem ko je odhajajoči madžarski premier Viktor Orbán umaknil blokado. Podporo je pogojeval s ponovno vzpostavitvijo tranzita ruske nafte prek ukrajinskega odseka naftovoda Družba, ki je bil januarja po navedbah Kijeva poškodovan v ruskih napadih. Ukrajina je v torek sporočila, da je končala popravilo naftovoda, po katerem je nafta v sredo tudi ponovno stekla.

    Voditelji držav članic so se sicer o posojilu za Ukrajino dogovorili že na decembrskem zasedanju v Bruslju, vendar pa je nato Budimpešta blokirala sprejemanje pravne podlage, ki bi omogočila izplačilo sredstev Kijevu.

