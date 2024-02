Članice EU naj bi podprle pomorsko operacijo v Rdečem morju

Države članice EU so danes podprle načrtovano vojaško misijo za zaščito trgovskih ladij v Rdečem morju pred napadi jemenskih hutijevcev, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdilo več diplomatov. Operativni štab pomorske operacije, ki se bo imenovala Aspides, bo v grškem mestu Larisa.

Formalno odločitev o vzpostavitvi in začetku misije naj bi sprejeli na zasedanju zunanjih ministrov 19. februarja v Bruslju.

Misija vključuje napotitev evropskih vojaških ladij in sistemov zgodnjega opozarjanja v zraku za zaščito tovornih ladij v Rdečem morju, Adenskem zalivu in okoliških vodah pred napadi skrajnih hutijevcev iz Jemna. Ti skušajo z obstreljevanjem ladij izsiliti končanje izraelskih napadov na območje Gaze, kjer Izrael izvaja operacije proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas po napadih 7. oktobra.

Nemčija namerava v pomorski operaciji sodelovati s fregato Hessen. Ladja z okoli 250 vojaki na krovu je danes zapustila pomorsko bazo v Wilhelmshavnu proti Rdečemu morju. Med drugim je opremljena s protiletalskimi raketami in je bila posebej zasnovana za spremstvo in pomorski nadzor. Po navedbah nemške vojske lahko s svojim posebnim radarjem nadzoruje zračni prostor v velikosti celotnega Severnega morja, poroča dpa.

Zaradi napadov se večje ladjarske družbe vse bolj izogibajo najkrajši pomorski poti med Azijo in Evropo prek Rdečega morja in Sueškega prekopa, kar močno vpliva na svetovno gospodarstvo. ZDA in Velika Britanija sta v preteklih tednih večkrat napadli cilje hutijevcev v Jemnu.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov povezave konec januarja dejal, da bo pomorska operacija EU v Rdečem morju povsem defenzivne narave. Njena naloga bo spremljanje trgovskih ladij in odvračanje s prisotnostjo. Delovala bo zgolj na morju in ne bo izvajala nobenih operacij na kopnem, je pojasnil.